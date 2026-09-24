Цены взлетели более чем вдвое: сколько теперь стоит литр меда в Украине

В сентябре 2026 года мед нового урожая в Украине стоит около 300–600 грн за литр, тогда как год назад минимальная цена начиналась со 120 грн – подорожание объясняют ростом себестоимости и логистических расходов, ограниченным предложением и более дорогостоящим экспортом. За восемь месяцев Украина экспортировала 29,81 тыс. тонн меда на сумму $69 млн, а средняя экспортная цена за год подскочила почти на 40% – с $2,49 до $3,47 за килограмм.

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Об этом рассказала координатор комитета по защите растений и семян ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Анна Каширина в комментарии СМИ. По её словам, розничная стоимость меда нового урожая в сентябре находится в пределах 300–600 грн за литр. Для сравнения: ещё год назад нижний ценовой порог составлял около 120 грн за литр.

Таким образом, если сравнивать именно минимальную заявленную цену, она за год выросла в 2,5 раза — на 180 грн за литр. В то же время конкретная стоимость продукта зависит от его вида, региона, продавца и других факторов.

Одной из ключевых причин подорожания на внутреннем рынке стал рост экспортных цен. Если в 2025 году средняя экспортная цена украинского меда составляла $2,49 за килограмм, то в 2026 году она поднялась до $3,47 за килограмм, что примерно на 39% больше, чем годом ранее.

"Внутренние цены традиционно ориентируются на экспортные и формируются под влиянием повышения стоимости логистики, роста себестоимости производства и ограниченного предложения", — пояснила Каширина.

Украина продала за рубеж меда на 69 млн долларов

Украинский мед остается востребованным на внешних рынках. За первые восемь месяцев 2026 года Украина экспортировала 29,81 тыс. тонн меда, получив за поставки около $69 млн.

Главным рынком сбыта остаются страны Европейского Союза. Именно на них приходится наибольший объем поставок украинской продукции. По состоянию на 31 августа крупнейшим покупателем была Германия, куда Украина поставила 7,41 тыс. тонн меда общей стоимостью $18,12 млн.

На втором месте оказалась Франция – 3,69 тыс. тонн на сумму $12,52 млн. Далее следуют Польша с 3,61 тыс. тонн на сумму $7,38 млн, Бельгия – 2,90 тыс. тонн на сумму $8,10 млн и Испания – 2,67 тыс. тонн на сумму $5,28 млн.

При этом структура крупнейших покупателей несколько изменилась. В прошлом году в пятерку основных импортеров входила Италия, однако в 2026 году её место заняла Бельгия. В то же время статистика за текущий год ещё не окончательна, поскольку приведённые данные охватывают лишь период до конца августа.

Хотя Европейский Союз остается основным направлением экспорта, украинская продукция поставляется и на другие крупные рынки. В частности, украинский мед закупают Великобритания, США, Турция, Япония, Швейцария, Канада, Катар и Иордания. Таким образом, география поставок выходит далеко за пределы европейского рынка.

Рост экспортной цены фактически означает, что продавать украинский мёд за границу стало выгоднее. А поскольку внутренний рынок также ориентируется на экспортную конъюнктуру, подорожание продукции на внешних рынках сказывается и на ценах для украинских покупателей.

Что будет с ценами на мед дальше

Дальнейшая ситуация будет зависеть прежде всего от предложения на внутреннем рынке, себестоимости производства, затрат на логистику и экспортной конъюнктуры. Именно внешний рынок остается одним из важных ориентиров для формирования украинских цен.

В настоящее время экспортный фактор играет в пользу производителей, но приводит к повышению цен для потребителей. Средняя экспортная цена за год выросла с 2,49 до 3,47 доллара за килограмм, тогда как розничная стоимость меда нового урожая в сентябре уже достигает 600 грн за литр.

Цены на мед в супермаркетах

В 2025 году цена на мед за 1 кг уже на 50–100 грн выше прошлогодней. Она варьируется в зависимости от того, где покупать этот сладкий продукт:

Дешевле всего – напрямую у проверенного пчеловода.

напрямую у проверенного пчеловода. Средние цены – на ярмарках, базарах и через доски онлайн-объявлений.

на ярмарках, базарах и через доски онлайн-объявлений. Самый дорогой мед – в супермаркетах, особенно фасованный небольшими объемами.

Кроме того, те, кто регулярно употребляет мед, знают, что существует несколько его разновидностей — в зависимости от того, какие растения опыляли пчелы. Собственный мониторинг цен в супермаркетах OBOZ.UA показал, что стоимость продукта такова:

"Auchan" — 357,60 грн/кг;

АТБ – 297,30 грн/кг;

"Varus" — 749,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, продукты собственных торговых марок супермаркетов стоят дешевле товаров известных брендов в первую очередь из-за минимальных затрат на рекламу, крупных прямых закупок и экономии на упаковке и логистике. Отмечается, что только маркетинговая составляющая в цене крупных брендов в отдельных категориях может достигать около 10% и более. При этом более низкая цена не обязательно означает худшее качество.

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