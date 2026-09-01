Цены в супермаркетах изменятся из-за ударов по складам: в Минагрополитики рассказали, к чему следует готовиться украинцам

Из-за российских атак бизнес постепенно меняет способ доставки продуктов: товары будут поставляться меньшими партиями и чаще напрямую от производителей в магазины, поэтому цены в супермаркетах могут вырасти примерно на 2,5 %. В то же время продовольствия в стране достаточно, а возможное временное сокращение ассортимента отдельных товаров в магазинах не означает дефицита.

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Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, одной из главных причин перестройки продовольственной логистики стали систематические российские атаки на объекты, гдехранятся большие объемы продукции.

Крупные склады и логистические центры позволяют торговым сетям эффективно организовывать поставки: значительное количество товаров хранится в одном месте, после чего распределяется между магазинами в разных регионах. Однако в условиях войны такая модель сопряжена с серьезным риском.

Продукты будут доставляться меньшими партиями

По словам Высоцкого, одним из ключевых элементов новой модели становится размещение товаров небольшими партиями. Компании будут стараться не накапливать большие объемы продукции на одном складе. Продовольствие будут распределять между различными точками хранения, а поставки будут осуществляться чаще.

Такой подход позволяет уменьшить потенциальные потери в случае удара по отдельному объекту. Даже если один склад или логистический центр будет поврежден, значительная часть запасов останется в других местах.

Еще одно важное изменение — увеличение количества прямых поставок. Речь идет о ситуациях, когда продукция будет доставляться по маршруту "производитель – магазин", минуя часть традиционных этапов хранения и распределения. По мнению Минагрополитики, это также поможет снизить риски масштабных потерь продовольствия.

Почему цены могут вырасти и насколько

Крупные склады и централизованные поставки позволяют бизнесу экономить на транспортировке и организации хранения. Если же товары приходится доставлять небольшими партиями и чаще, расходы компаний могут увеличиваться. Прежде всего это касается транспортных расходов.

Если раньше грузовик доставлял крупную партию продукции в один логистический центр, то при новой модели может потребоваться больше рейсов. Соответственно, растут расходы на топливо, работу водителей, обслуживание транспорта и другие составляющие логистики. Могут также измениться расходы на хранение.

Бизнесу приходится использовать больше складских площадок или чаще перемещать товар между различными точками. В результате часть дополнительных расходов потенциально может закладываться в конечную цену продуктов.

Несмотря на дополнительные расходы, в Минагрополитики не ожидают масштабного подорожания продовольствия именно из-за перестройки логистики. По оценке ведомства, максимально возможный рост цен составит около 2,5%.

В магазинах может быть меньший выбор, но дефицита не ожидают

Еще одно изменение, которое могут заметить покупатели, — ассортимент в магазинах. Из-за перехода к децентрализованной системе поставок торговые сети могут не всегда иметь такой широкий выбор отдельных товаров, как при привычной модели.

Например, тот или иной товар может временно отсутствовать в конкретном магазине, поскольку очередная партия еще не поступила или была направлена в другую торговую точку. Однако временное отсутствие отдельной позиции не будет означать общего дефицита.

По словам министра, главная задача новой модели — обеспечить стабильное поступление необходимых продуктов к украинцам даже в условиях постоянных атак на инфраструктуру. В Минагрополитики уверяют, что продовольствия для внутреннего рынка достаточно.

По словам Высоцкого, Украина располагает необходимыми запасами и мощностями для обеспечения населения основными продуктами. Отдельно министр обратил внимание на овощи, которые традиционно входят в так называемый борщовый набор. Речь идет прежде всего о картофеле, капусте, свекле, моркови и луке.

По оценке ведомства, основные овощи будут выращены в достаточном количестве, поэтому они должны оставаться доступными для украинских потребителей. Таким образом, нынешняя ситуация не свидетельствует о том, что Украине грозит масштабная нехватка продуктов.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, очередная волна российских атак на гражданскую и складскую инфраструктуру вынудила крупнейших украинских ритейлеров принять антикризисные меры. Так, в Fozzy Group, в состав которой входят сети "Сильпо" и "Фора", оптимизируют внутренние расходы, а в супермаркетах АТБ ограничили продажу социальных товаров и продуктов длительного хранения.

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