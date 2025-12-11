"Цены растут, но уже не так быстро": как изменится стоимость ключевых продуктов из-за отключения света

Длительные отключения света в Украине не вызовут ни взрывного подорожания продуктов, ни резких скачков курса гривны, ведь инфляция замедляется, а экономика уже адаптировалась к работе в условиях энергодефицита. Подорожать могут лишь отдельные сезонные категории и это повышение будет умеренным и краткосрочным.

Об этом рассказал экономист Сергей Фурса в комментарии СМИ. По его словам, предыдущая волна массовых отключений вызвала существенное подорожание электроэнергии для бизнеса, что и запустило инфляционный разгон, который длился с осени 2024 до весны 2025 года.

Тогда предприятия работали от генераторов, расходы росли, а вместе с ними цены на многие продукты. Однако этот период уже завершился, и сегодня экономика демонстрирует заметно более спокойную динамику. Фурса объясняет, что инфляция с апреля начала замедляться.

Цены все еще растут, но значительно медленнее, чем в период пиковых энергетических проблем. Нет предпосылок для повторения стремительного подорожания, ведь бизнес в значительной степени адаптировался, а энергосистема работает в более прогнозируемом режиме, хоть и с дефицитом. Именно поэтому утверждение о якобы неизбежном подорожании на уровне "плюс 30%" на молочку или мясо эксперт называет обычным кликовым хайпом, который не имеет ничего общего с реальными экономическими тенденциями.

Гривна также демонстрирует высокую устойчивость, и нет обстоятельств, которые могли бы вызвать резкие валютные колебания в ближайшее время. Спрос на доллар в пределах сезона остается стабильным, а важные финансовые программы продолжают поддерживать украинский бюджет и валютный рынок.

При этом эксперты отмечают, что определенные колебания цен возможны, но они будут носить сезонный характер и не станут частью новой волны инфляции. Декабрь традиционно приносит рост спроса на мясо, рыбу, фрукты, овощи и деликатесы.

По оценкам экономиста Владимира Чижа, больше всего может подорожать свинина, примерно до 10%, это связано с активным спросом на блюда из свинины перед зимними праздниками. В то же время курятина останется наиболее стабильной в цене, поскольку украинские птицефабрики имеют достаточные объемы производства и способны сбалансировать сезонное оживление. Говядина тоже будет демонстрировать сдержанный рост в пределах 3-6%.

Рыба, особенно импортируемая, также реагирует на сезон. Семга, форель и скумбрия могут подорожать на 10-15%, это объясняется как ростом спроса, так и изменениями в логистике. Украинская же рыба будет расти в пределах 5%, преимущественно ближе к Рождеству.

Перед праздниками традиционно дорожают колбасы, салями, ветчина и другие деликатесы. В премиальном и среднем сегментах повышение может составить до 12%. Зато бюджетные виды колбас будут меняться в цене минимально, поскольку спрос на них более равномерный и менее зависит от праздничного периода.

Овощи борщевого набора в основном демонстрируют стабильность на рынке, поскольку их хранят в больших объемах и они не испытывают стремительных колебаний спроса. Здесь прогнозируется рост в пределах 2-5%, зато тепличные помидоры, огурцы и болгарский перец дорожают ощутимее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, длительный рост цен на молочные продукты во всем мире сменился резким падением. Теперь дешевеет практически вся "молочка" – от сырого молока до масла. Тренд докатился и до Украины и может продолжаться до весны следующего года.

