Цены растут быстрее зарплаты, разрыв в оплате труда значителен: кому в Украине платят больше всего

В Украине средняя зарплата выросла до 21 946 грн., но почти половину этого прироста "съедает" инфляция. Высокие зарплаты наблюдаются в сфере IT, в то время как работники творческих профессий, культуры и образования остаются на нижнем уровне по доходам.

Видео дня

Об этом сообщил старший экономист ЦЭС Владимир Ланда в комментарии СМИ. В 2024 году средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривен, что составляет прирост на 22,3% по сравнению с прошлым годом.

Однако экономический эффект от такого повышения существенно уменьшается из-за инфляции, которая составляет 9,7%. Таким образом, реальный рост доходов населения оказывается гораздо более скромным, чем кажется на первый взгляд.

Реальное увеличение зарплат в Украине происходит на фоне экономического обновления. За первые 10 месяцев 2023 г. ВВП страны вырос на 4,2%, что создало предпосылки для постепенного улучшения финансовой ситуации во многих секторах. Еще одним фактором является дефицит рабочей силы, заставляющий работодателей повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать квалифицированных работников.

Зарплата в Украине продолжает оставаться неравномерной в зависимости от отрасли. Высокие доходы зафиксированы в сфере информационных технологий и телекоммуникаций: средняя зарплата здесь превышает 52 тысячи гривен, демонстрируя рост на 40% по сравнению с прошлым годом.

В то же время меньше всего зарабатывают работники творческих профессий, культуры и образования. В этих секторах средняя зарплата составляет:

творчество и искусство – 13,1 тыс. грн;

культура – 13,7 тыс. грн;

образование – 14,2 тыс. грн.

Рост зарплат в этих отраслях также отстает от среднеукраинских показателей: он составил всего 14-20% в год. Прогнозы на 2025 год подразумевают положительную динамику в экономике. В частности:

инфляция ожидается на уровне 7,1%;

рост ВВП – 3,5%;

– 3,5%; курс доллара – 43,7 грн/$ (с повышением до 45,7 грн/$ до конца года).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине работодатели готовы платить более 40 000 грн узкопрофильным специалистам, таким как брокеры, медиабаеры, стоматологи, водители-международники и трейдеры из-за высокого спроса на их услуги. Наибольший рост зарплат наблюдается в отраслях "Охрана", "Недвижимость" и "Продажи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!