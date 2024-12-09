Украинцам за работу готовы платить более 40 тысяч: кого ищут на высокую зарплату

В Украине работодатели готовы платить более 40 000 грн узкопрофильным специалистам, таким как брокеры, медиабайеры, стоматологи, водители-международники и трейдеры из-за высокого спроса на их услуги. Наибольший рост зарплат наблюдается в отраслях "Охрана", "Недвижимость" и "Продажи".

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Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску работы. В ноябре средняя зарплата, которую предлагают работодатели, составила 22 750 грн, что всего на 250 грн больше, чем в октябре.

В то же время в некоторых категориях специалисты могут рассчитывать на более высокий доход. В ноябре в большинстве областей зарплатный уровень остался стабильным, но в некоторых регионах зафиксирован рост.

Днепропетровская область: средняя зарплата выросла на 1000 грн и составила 22 000 грн;

средняя зарплата выросла на 1000 грн и составила 22 000 грн; Одесская область: прирост 500 грн., средняя зарплата – 21 500 грн.

Это показывает, что рынок труда в больших городах остается привлекательным для соискателей, особенно в регионах с развитым промышленным и логистическим потенциалом. Среди сфер, где зарплаты значительно выросли, лидерами являются:

охрана и безопасность – средний доход составляет 70 000 грн (+17%), что связано с высоким спросом на военнослужащих, охранников элитных объектов и специалистов в сфере частной безопасности;

– средний доход составляет 70 000 грн (+17%), что связано с высоким спросом на военнослужащих, охранников элитных объектов и специалистов в сфере частной безопасности; недвижимость – средняя зарплата 44 000 грн (+10%), рынок остается активным благодаря росту спроса на аренду и продажу недвижимости;

– средняя зарплата 44 000 грн (+10%), рынок остается активным благодаря росту спроса на аренду и продажу недвижимости; продаж и закупок – доход достиг 30 000 грн (+9%), здесь нужны специалисты с активным опытом в торговле, аналитике рынка и переговорах с клиентами.

Среди линейных профессий отличились также высокооплачиваемые профессии. Основные из них:

брокер – 60 000 грн;

– 60 000 грн; медиабайер – 58 250 грн;

– 58 250 грн; эндодонтист – 55 000 грн;

– 55 000 грн; водитель-международник – 50 000 грн;

– 50 000 грн; рихтовщик – 45 000 грн;

– 45 000 грн; риелтор – 45 000 грн;

стоматолог – 45 000 грн;

– 45 000 грн; трейдер – 43 000 грн;

– 43 000 грн; моторист – 42 500 грн;

– 42 500 грн; медиапродюсер - 41 250 грн.

Однако не все отрасли демонстрируют рост доходов. К примеру, в категории "Юриспруденция" предлагаемый доход снизился на 2% и составил 20 000 грн. Это может свидетельствовать об уменьшении спроса на юристов в связи с сокращением активности бизнеса или ростом конкуренции среди специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все более популярной становится отдаленная работа. При этом претенденты нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причин – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тысяч. грн.

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