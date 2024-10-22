Цены на золото рекордно выросли: стоит ли его покупать и сколько украинцы могли заработать за 2024

В течение 2024 года рынок золота пережил значительный рост – цены на драгоценный металл взлетели до беспрецедентных высот и побили многочисленные рекорды. Это дало инвесторам возможность заработать – солидный доход на золоте в этом году могли получить и украинцы.

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Как сообщает CBS, "бычье" ралли золота началось в марте, когда котировки актива взлетела до $2160 за тройскую унцию, превысив на 8% предыдущий ценовой рекорд, установленный в декабре-2023. С тех пор ценовая траектория золота приняла восходящее направление.

Эта тенденция продолжается и сейчас – по состоянию на 22 октября цены на золото приблизились к $2800 за унцию. Таким образом, инвестиции тех, кто вложил средства в золото в марте, выросли почти на 27% чуть более чем за полгода.

Несмотря на это, золото еще не исчерпало свой потенциал для роста, считают журналисты. Согласно некоторым прогнозам, до конца года его курс может вырасти до $3000. Основными факторами, которые влияют на котировки, являются:

растущий спрос на золото со стороны центральных банков в разных странах мира;

в отличие от традиционной бумажной валюты, запас золота ограничен;

в промышленности растет использование этого металла;

золото обладает высокой ликвидностью и сохраняет покупательную способность;

является активом-убежищем, что делает его надежным средством сбережения в экономически неспокойные времена.

Кроме того, золото исторически демонстрирует низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями, поэтому. Поэтому в моменты спада на фондовом рынке золото остается стабильным. Из-за этого инвесторы часто используют его для диверсификации своего портфеля.

Сколько можно было заработать на золоте в Украине

Приумножить своего состояние на золоте в 2024 году могли и украинцы. Согласно данным товарной биржи COMEX, по состоянию на 1 января золото торговалось на уровне $2071,8 за унцию, тогда как 22 октября курс достиг отметки в $2750.

Таким образом, инвестиции в этот актив в размере $1000 через 10 неполных месяцев превысили бы отметку в $1327. Это означает, что чистая прибыль составила бы почти $330.

Как уже сообщал OBOZ.UA, финансовый аналитик Алексей Козырев советует украинцам, чтобы максимально обезопасить свои сбережения и даже заработать на них, диверсифицировать их – вложив в разные активы. В частности, в гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) и депозиты. А также в иностранную валюту.

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