Стоимость популярных продуктов в Украине изменили: что подорожало больше всего и чего ожидать дальше

В Украине за неделю значительно подорожали белокочанная капуста, морковь, брокколи и помидоры, которые третью неделю подряд выросли в цене до 130-140 грн/кг, тогда как огурцы подешевели до 120-130 грн/кг. Яблоки и виноград снизились в цене, свекла, лук и картофель остались без изменений, а груша подорожала до 100-120 грн/кг из-за завершения сезона.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Наиболее заметный рост цен зафиксирован в сегменте овощей борщевого набора.

Оптовые цены на белокочанную капусту за неделю поднялись с 9-11 до 10-12 грн за килограмм. Подобная ситуация и с морковью, ее стоимость выросла с 8-10 до 9-13 грн/кг.

В то же время свекла, репчатый лук и картофель остались в стабильном ценовом коридоре. Картофель, как и раньше, продают по 10-14 грн за килограмм. Аналитики отмечают, что сдерживание цен на эти позиции связано с достаточными остатками продукции на складах.

Отдельное внимание эксперты обращают на рынок тепличных овощей. Оптовые цены на помидоры растут уже третью неделю подряд. Сейчас томаты продают в диапазоне 130-140 грн/кг, тогда как неделей ранее они стоили 90-125 грн/кг.

Рост цен аналитики связывают с сокращением предложения и увеличением доли импортной продукции. По данным рынка, в 2025 году импорт помидоров и огурцов в Украину существенно вырос, что также влияет на формирование цен.

В противоположность помидорам, огурцы за прошедшую неделю подешевели. Если раньше оптовые цены держались в пределах 135-180 грн/кг, то сейчас они опустились до 120-130 грн/кг. Причиной снижения стала активизация поставок и увеличение объемов предложения на рынке.

Кроме белокочанной капусты, подорожала и брокколи. Ее цена выросла довольно резко со 110-170 до 190-210 грн за килограмм. Зато другие виды капусты за неделю существенных ценовых изменений не претерпели.

Также выросла стоимость зелени. Дороже, чем неделей ранее, продавали зеленый лук и укроп. Участники рынка объясняют это сезонными факторами и снижением предложения качественной продукции.

Во фруктовом сегменте ситуация более разноплановая. Яблоки за неделю подешевели на несколько гривен с 17-35 до 15-35 грн/кг. Также начал снижаться в цене виноград: после резкого подорожания его стали продавать по 140-180 грн/кг вместо предыдущих 140-200 грн/кг.

В то же время цены на грушу резко выросли. Если раньше ее продавали по 40-60 грн/кг, то теперь стоимость поднялась до 100-120 грн/кг. Эксперты объясняют это фактическим завершением сезона и ограниченным предложением на рынке.

Аналитики отмечают, что в ближайшие недели рынок и в дальнейшем будет реагировать на баланс спроса и предложения, а также на объемы импорта. Часть овощей может продолжить дорожать, особенно в тепличном сегменте, тогда как цены на отдельные фрукты будут оставаться нестабильными.

