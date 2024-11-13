Требования к стажу для пенсии изменятся: какие нормы будут действовать для украинцев в 2025 году

В Украине требования к стажу для пенсии меняются каждый год – причем в сторону ужесточения. Так, если в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа, то в 2025 году будет нужно уже 32 года. В 2026-м минимум вырастет до 33 лет и будет повышаться до 2028-го, пока не достигнет 35 лет.

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Тем не менее, система пенсионного обеспечения по возрасту имеет еще ряд особенностей. OBOZ.ua проанализировал, кто и когда получает право на пенсию сейчас, а также какие изменения ожидаются в ближайшем будущем.

Выходить на пенсию украинцы могут не только в 63 лет. Например, для назначения пенсии в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше, чем в 60 лет. То есть в 2024 году – 21 год, в 2025-м – 22 года и так далее до 25 лет в 2028-м.

Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 65 – 15 лет. Это единственное требование к стажу, которое не меняется.

Пенсионный возраст в Украине и сколько нужно стажа: таблица

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Если же до 65 лет человек не накопил 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн. Из-за заморозки социальных стандартов в проекте госбюджета-2025, сумма пока не изменится.

Также следует учитывать, что фактически минимальный пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине одинаков – 60 лет. Однако для женщин он повышался постепенно, поэтому выходить на пенсию в 60 они начали только с 2021 года. К тому же женщины, родившиеся с 30 сентября 1956 года по 31 марта 1961 года, приобретали право на пенсию в возрасте от 56 лет (для самых старших) до 59,5 года.

Не хватает стажа для пенсии: что делать

Если у человека недостаточно страхового стажа для выхода на пенсию, он может его приобрести. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины о добровольном участии в системе социального страхования. Существуют два типа договоров:

долгосрочный с регулярными взносами;

единовременная покупка стажа.

Долгосрочные договоры заключаются на срок от одного до пяти лет, с ежемесячной оплатой. Такой вариант договора подойдет тем, кто заранее подсчитал свой будущий страховой стаж и понял, что его недостаточно.

Взнос за каждый месяц составляет 22% от минимальной зарплаты. В январе 2024 года платить нужно было по 1562 грн в месяц, но с апреля стоимость выросла до 1760 грн из-за увеличения минимальной зарплаты до 8000 грн. Так как в 2025 году минималку повышать не собираются, цена месяца стажа тоже останется прежней.

Одноразовая покупка стажа дает возможность немедленно приобрести необходимые месяцы или годы для выхода на пенсию – без ожидания. Однако, эта опция обходится дороже.

Взнос составляет 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц стажа. С января по апрель 2024 года это равнялось 3124 грн в месяц, а после увеличения минимальной зарплаты стало 3520 грн (останется в 2025-м).

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работу. В случае отсрочки с начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается. Например, 6 лет "сверхурочного" трудового стажа увеличат выплаты более чем в полтора раза.

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