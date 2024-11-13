Требования к стажу для пенсии изменятся: какие нормы будут действовать для украинцев в 2025 году
В Украине требования к стажу для пенсии меняются каждый год – причем в сторону ужесточения. Так, если в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа, то в 2025 году будет нужно уже 32 года. В 2026-м минимум вырастет до 33 лет и будет повышаться до 2028-го, пока не достигнет 35 лет.
Тем не менее, система пенсионного обеспечения по возрасту имеет еще ряд особенностей. OBOZ.ua проанализировал, кто и когда получает право на пенсию сейчас, а также какие изменения ожидаются в ближайшем будущем.
Выходить на пенсию украинцы могут не только в 63 лет. Например, для назначения пенсии в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше, чем в 60 лет. То есть в 2024 году – 21 год, в 2025-м – 22 года и так далее до 25 лет в 2028-м.
Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 65 – 15 лет. Это единственное требование к стажу, которое не меняется.
Пенсионный возраст в Украине и сколько нужно стажа: таблица
Если же до 65 лет человек не накопил 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн. Из-за заморозки социальных стандартов в проекте госбюджета-2025, сумма пока не изменится.
Также следует учитывать, что фактически минимальный пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине одинаков – 60 лет. Однако для женщин он повышался постепенно, поэтому выходить на пенсию в 60 они начали только с 2021 года. К тому же женщины, родившиеся с 30 сентября 1956 года по 31 марта 1961 года, приобретали право на пенсию в возрасте от 56 лет (для самых старших) до 59,5 года.
Не хватает стажа для пенсии: что делать
Если у человека недостаточно страхового стажа для выхода на пенсию, он может его приобрести. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины о добровольном участии в системе социального страхования. Существуют два типа договоров:
- долгосрочный с регулярными взносами;
- единовременная покупка стажа.
Долгосрочные договоры заключаются на срок от одного до пяти лет, с ежемесячной оплатой. Такой вариант договора подойдет тем, кто заранее подсчитал свой будущий страховой стаж и понял, что его недостаточно.
Взнос за каждый месяц составляет 22% от минимальной зарплаты. В январе 2024 года платить нужно было по 1562 грн в месяц, но с апреля стоимость выросла до 1760 грн из-за увеличения минимальной зарплаты до 8000 грн. Так как в 2025 году минималку повышать не собираются, цена месяца стажа тоже останется прежней.
Одноразовая покупка стажа дает возможность немедленно приобрести необходимые месяцы или годы для выхода на пенсию – без ожидания. Однако, эта опция обходится дороже.
Взнос составляет 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц стажа. С января по апрель 2024 года это равнялось 3124 грн в месяц, а после увеличения минимальной зарплаты стало 3520 грн (останется в 2025-м).
Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работу. В случае отсрочки с начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается. Например, 6 лет "сверхурочного" трудового стажа увеличат выплаты более чем в полтора раза.
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