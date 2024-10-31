Нардепы одобрили проект бюджета-2025: что будет с ценами, пенсиями и зарплатами

Народные депутат поддержали в 1-м чтении законопроект о госбюджете Украины на 2025 год с большим дефицитом и заморозкой соцстандартов (включая минимальную пенсию). "За" – 247 голосов. Приоритетом в документе определены оборона и безопасность.

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О результатах голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: были приняты "в целом бюджетные заключения".

"Никакой правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили", – говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил: приоритетом бюджета в следующем году будет безопасность и оборона. "Все налоги, уплачиваемые людьми и бизнесом, будем направлять на усиление наших защитников и военных способностей", – сказал он.

Основные показатели госбюджета-2025

По словам премьера, на нужды безопасности и обороны в 2025 году планируется направить более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

В целом же расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн грн. Что на 535 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом.

Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 трлн грн. Это на 411 млрд грн больше, чем в текущем году.

В свою очередь, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа ранее сообщила, что среди ключевых решений комитета при подготовке документа к рассмотрению в 1-м чтении стали:

Направить все источники наполнения Дорожного фонда (43,2 млрд грн) в общий фонд бюджета – на первоочередные нужды, прежде всего на национальную безопасность и оборону.

По меньшей мере 2 млрд грн направить на гуманитарное разминирование.

Исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство.

Перевести Аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025 года в грейдовую систему оплаты труда (зависимо от ранга).

Пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение.

Рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны.

Рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в объединенные территориальные громады и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги.

Определиться по поводу целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов органов местного самоуправления (ОМС), "то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам ОМС".

"Так называемая чернобыльская пенсия/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения/ будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" – около 15 млрд грн)", – рассказала она.

Цены, зарплаты, пенсии и курс доллара: чего ждать по "бюджетному" прогнозу

Согласно макропрогнозу, на который опиралось правительство при составлении бюджета-2025, номинальный ВВП Украины в следующем году вырастет лишь на 2,7%, в то же время цены поднимутся на 9,5%. При этом интересно, что согласно прогнозам Нацбанка, показатель инфляции может быть совсем другим – на конец 2025 года 6,6%.

Вместе с тем, по бюджетным расчетам, будут расти и средние зарплаты украинцев. Средняя зарплата, по прогнозам правительства, в следующем году повысится с 20 581 до 24 389 грн.

В то же время Кабинет министров не предусмотрел повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Это также приведет к "замораживанию" минимальной пенсии.

"В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января 2025 года в размере 8000 грн", – говорится в пояснительной записке. Таким образом, минималка останется на уровне текущего года.

В правительстве считают, что этого будет достаточно, потому что в 2024-м уже повышали минималку. При этом за два года (2024-й и 2025-й) совокупная инфляция может составлять около 14,6%. То есть только для компенсации инфляции минималку нужно было повысить по меньшей мере до 9168 грн.

Размер минимальной пенсии будет составлять 2361 грн. "Бездефицитность 2-й год подряд бюджета Пенсионного фонда Украины и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов повлияли на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение", – отмечают в проекте бюджета.

Еще одна плохая новость: значительная девальвация. В бюджет "закладывают" курс доллара в размере 45 грн/долл. В то время как в 2024-м средний курс доллара ожидается на уровне 40,8 грн. Потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год – 38,4 млрд долларов, отмечал Железняк.

Повышать зарплаты прокурорам не собираются

Днем ранее народные депутаты поддержали правку к законопроекту о госбюджете-2025, которая отменяет увеличение зарплат прокурорам. "За" проголосовали 242 нардепа.

"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам!!!!! ЗА – 242", – сообщил тогда Железняк.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") поддержал решение нардепов. По его словам, запланированное повышение зарплат прокурорам выглядело сомнительно.

"ВР (Верховной Раде. – Ред.) хватило мудрости не совершать ошибку относительно сомнительного повышения зарплат. Соответствующая правка поддержана в зале", – сказал он.

В то же время Роксолана Пидласа отметила: поддержанная правка означает, что в 2025 году прожиточный минимум для расчета зарплат прокуроров должен остаться на уровне 1600 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на планируемую заморозку соцстандартов, пенсии в Украине в марте 2025-го все же индексируют. В правительстве уже пообещали выполнить норму закона о перерасчете выплат.

Пока не известно, каким может быть размер этой индексации (так как учитывается статистика за 2024 год, которой еще нет). Но по подсчетам OBOZ.UA, пенсии могут повысить почти на 17%.

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