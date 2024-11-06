Каждый украинец может увеличить размер своей пенсии в 1,5 раза: как это сделать

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работу. В случае отсрочки с начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается. Например, 6 лет "сверхурочного" трудового стажа увеличат выплаты более чем в полтора раза.

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Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, тем, кто получил право на пенсионные выплаты по возрасту по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но после достижения необходимого возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, выплаты назначают с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии. Это позволяет увеличить размер пенсии:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

– за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Таким образом, пенсия проработавших 1 год вырастет на 6%, если работать 2 года, выплаты увеличатся на 12%. Но если работать 6 лет, это приведет уже к увеличению выплат на 54%.

Следует учитывать, что для увеличения размера пенсии учитываются только полные месяцы работы. А тем, кто раньше получал пенсию другого вида, по другим законам Украины или в другом государстве, повышение выплат не устанавливают.

Для получения пенсии по возрасту "с отсрочкой" нужно предоставить обращение в Пенсионный фонд. Как правило, выплаты назначаются по заявлению пенсионера с первого дня месяца.

Ранее OBOZ.UA сообщал о важности прохождения идентификации пенсионеров в Украине. Тем, кто этого не сделает, могут временно заморозить пенсионные выплаты – их средства будут оставаться на счетах до того момента, пока не будет подтверждена личность и право на получение выплат. Ранее большинство пенсионеров даже не замечали процедуры идентификации, поскольку она выполнялась автоматически при передаче пенсий почтальонами или при получении новой платежной карты для выплат.

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