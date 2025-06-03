Коррупция в облэнерго на 12,5 млн грн: НАБУ задержало родственника соучредителя "Квартала 95", названо имя

Украинские правоохранители задержали организатора коррупционной схемы с закупками АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования, когда тот пытался бежать из Украины. Сейчас ему объявлено подозрение.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Имя подозреваемого не раскрывается, но журналист Олег Новиков отмечает, что это родственник совладельца ООО "Квартал 95" Тимура Миндича.

Он фигурирует в деле экс-главы правления АО "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко, который был задержан в прошлом году. Мол, в 2021 году родственник Миндича взял под личный контроль проведение закупок энергетического оборудования (11 904 трансформаторов и 79 425 электрических счетчиков) в АО "Харьковоблэнерго" и использовал свое влияние на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Логвиненко согласился выполнять его указания и обеспечил заключение контрактов о закупке энергетического оборудования с подконтрольными ему компаниями по ценам, выше рыночных в несколько раз. Таким образом, участники преступной схемы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.

В результате частичного выполнения договора облэнерго был нанесен ущерб на 12,5 млн грн. Дальнейшее завладение средств участники были вынуждены отложить из-за полномасштабного вторжения РФ и введения режима военного положения и предоставления "Харьковоблэнерго" гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций. А в начале 2023 года, когда в отношении "Харьковоблэнерго" начались процессуальные действия, реализация плана была остановлена полностью.

Сейчас по делу объявлен ряд подозрений. По данным Новикова, кроме родственника Миндича и Константина Логвиненко, это:

руководитель отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго" Геннадий Фисун ;

; руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;

частный оценщик;

директор энергетической компании "Энерго-тайм" Александр Козырь.

Также был объявлен в розыск директор ООО "Харьковский электротехнический завод "Энергомера" Роман Шабанов. Именно его предприятие является производителем счетчиков, которые закупались для "Харьковоблэнерго".

Причастность родственника совладельца "Квартала 95" к коррупционной схеме подтвердил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он предположил, что речь идет о Леониде Миндиче, который является владельцем квартиры в Киеве, где зарегистрирован Тимур Миндич и одноименный "ФОП".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывших гендиректора и коммерческого директора "Запорожьеоблэнерго" подозревают в служебной халатности, которая повлекла 730 млн грн убытков. Чиновникам заочно объявили о подозрении, сейчас они скрываются от правосудия за рубежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!