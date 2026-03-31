Там сконцентрированы наибольшие ресурсы: названы три отрасли с самой сильной коррупцией в Украине

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции(НАПК) назвали наиболее коррумпированные отрасли Украины. Среди них строительство, сфера правопорядка, учреждения высшего образования и здравоохранения. С другой стороны, наименее коррумпированной считается деятельность центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Большинство случаев коррупции – это не инициатива граждан, а ситуации, когда система сама подталкивает к так называемому "решению вопроса". Уровень реальных обращений от обличителей коррупции все еще остается низким, было озвучено на пресс-конференции НАПК.

Руководитель НАПК Виктор Павлущик ранее говорил, что война закономерно повышает коррупционные риски в сферах обороны, восстановления и энергетики. Именно там сейчас сконцентрированы наибольшие ресурсы.

"В условиях войны, восстановления и евроинтергации объем финансовых потоков и решений возрастает в разы. Вместе с этим растут также риски", – было сказано на пресс-конференции.

Одними из самых коррумпированных отраслей называют:

строительство и земельные отношения, о коррупции сообщили 31,8% опрошенных;

сферу правопорядка и противодействия преступности, о коррупции сообщили около 25% опрошенных;

учреждения высшего образования и здравоохранения; о коррупции сообщили около 25% опрошенных.

В то же время по предоставленной информации, доля коррупции в больницах уменьшилась на 4,3%. Речь идет о сравнении с 2024 годом.

В большинстве сфер в 2021 году показатели коррупционного опыта превышали 30%. А в правоохранительных органах ранее с коррупцией сталкивался каждый второй украинец.

Однако уровень коррупции в Украине постепенно уменьшаются. Поэтому зафиксировано снижение уровня коррупции в области услуг энергетических компаний,

Речь идет о подключении и обслуживании систем газа, электричества, водоснабжения, а также водоотведения. Также по предоставленной информации есть улучшения в деятельности сервисных центров МВД.

