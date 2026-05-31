Такого в Украине еще не было: на рынке дров зафиксировали аномалию

В Украине зафиксирован беспрецедентный, аномальный спрос на дрова для отопления. Не дожидаясь осени, население начало массово закупать твердое топливо уже весной – сейчас госпредприятие "Леса Украины" ежемесячно отгружает в среднем 225 тыс. куб. м дров. Ранее такие объемы фиксировали только на пике зимних холодов.

Об этом сообщили в ГП. На этом фоне лесоводы прогнозируют, что этот год станет рекордным за всю историю существования ведения статистики – общий объем потребления может превысить 3 млн куб. м.

Сколько дров покупают украинцы

Масштабы нынешнего ажиотажа лучше всего иллюстрируют цифры. По состоянию на конец мая 2026 года населению и объектам соцсферы уже реализовано почти 1,1 млн куб. м дров. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (534 тыс. куб. м).

Динамика потребления дров в Украине за предыдущие годы демонстрировала постепенное снижение, однако текущий сезон полностью сломал этот тренд:

2023 год – 2,97 млн куб. м;

2024 год – 2,78 млн куб. м;

2025 год – 2,45 млн куб. м;

2026 год (прогноз) — более 3,00 млн куб. м.

Хватит ли дров на всех

Несмотря на колоссальный спрос, в "Лесах Украины" успокоили граждан: топлива хватит всем. Сейчас на складах предприятия уже накоплено около 200 тыс. куб. м остатков, а достаточные запасы строго контролируются в каждом из 1340 лесничеств страны.

До конца года лесоводы планируют дополнительно заготовить еще 2 млн куб. м дров для нужд домохозяйств. Кроме того, предприятие обеспечивает топливом оборонный и социальный секторы: с начала 2026 года заключено 813 договоров на поставку 247 тыс. куб. м дров для бюджетных учреждений и подразделений Министерства обороны (из которых более 130 тыс. куб. м уже отгружено).

Цены на дрова

В "Лесах Украины" отмечают, что стоимость дров для населения сейчас является социальной – она практически вдвое ниже рыночных цен, которые формируются на бирже. Лесоводы гарантируют:

если на рынке не произойдет резких скачков цен на горюче-смазочные материалы и логистические услуги, предприятие гарантирует неизменность цен на дрова до конца отопительного сезона 2026/2027.

Прейскурант на древесину традиционно зависит от ее теплотворной способности и разделен на три основные категории:

I группа (самая дорогая) — дрова твердых пород с высокой теплоотдачей (дуб, бук и т.д.): 1400 грн за куб. м (с НДС);

— дрова твердых пород с высокой теплоотдачей (дуб, бук и т.д.): за куб. м (с НДС); II группа (средняя) — сосна, ольха: 1100 грн за куб. м (с НДС);

— сосна, ольха: за куб. м (с НДС); III группа (самая дешевая) — ель, пихта и мягколиственные породы: 950 грн за куб. м (с НДС).

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему с закупкой дров для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Сумма убытков для бюджета страны пока неизвестна, но может измеряться миллионами, поскольку всего было законтрактовано топлива на более чем 77 млн грн.

