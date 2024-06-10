Такого в России еще не было: граждане готовы массово отказываться от высоких зарплат

Из-за падения российской экономики граждане страны-агрессора готово массово отказываться от зарплатных амбиций для сохранения работы. К снижению зарплаты готов каждый третий россиянин – это новый исторический рекорд.

Как сообщают росСМИ, в первом квартале 2024 года Индекс готовности снизить зарплатные амбиции в РФ составил 0,15 пункта. Этот показатель позволяет оценить состояние соискателей – когда индекс колеблется от -1 до 1, это говорит о негативных настроениях работников.

Так, впервые в современной истории РФ 33% россиян смирятся со снижением оплаты труда, чтобы остаться на своем рабочем месте. В то же время 49% респондентов заявили о неготовности отказываться от своих требований ради сохранения работы или трудоустройства.

Самыми негибкими в вопросе зарплатных ожиданий оказались представители IT-сферы. А наибольшую готовность снизить зарплатные ожидания показали представители сферы закупок.

В то же время 49% работодателей готовы отказать соискателю, если его зарплатные ожидания покажутся завышенными. Среди других популярных причин для отказа приводятся – проблемы с коллективом (55%) и отсутствие интереса к работе (52%). А в каждой десятой компании интересуются готовностью соискателя к переработкам.

Также OBOZ.UA сообщал о росте в России количества вакансий для людей с инвалидностью. За первые четыре месяца 2024 года их стало больше на 45% – российским инвалидам чаще всего предлагают работу оператора call-центров, курьера, менеджера по продажам и другие. Такое увеличение спроса связано с войной в Украине, что стимулирует приспособление рынка труда страны-агрессора к потребностям аудитории.

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