Количество вакансий для людей с инвалидностью в России выросло на 45% за первые четыре месяца 2024 года, отмечается рост спроса на такие позиции как операторы call-центров, курьеры, менеджеры по продажам и другие. Такое увеличение спроса связано с войной в Украине, что стимулирует приспособление рынка труда страны-агрессора к потребностям аудитории.

В целом количество вакансий для людей с инвалидностью в России в начале 2024 года значительно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом. По данным росСМИ, этот показатель вырос на 45%, что привело к превышению отметки в 90,7 тысячи предложений работы.

Чаще всего людям с инвалидностью в России предлагают работу в сферах, где требуется большое взаимодействие с клиентами или где необходимо выполнение конкретных функций. В частности:

операторы call-центров,

курьеры,

менеджеры по продажам и обслуживанию,

водители,

продавцы,

упаковщики,

учителя,

программисты

кладовщики.

В то же время, дополнительные данные из Пенсионного Фонда России и социального страхования свидетельствуют, что в 2023 году в РФ было зарегистрировано рекордное количество людей с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет – 2,17 млн человек. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Специалисты полагают, что этот стремительный рост связан с войной в Украине. Приведшей к необходимости приспособления российского рынка труда к людям с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский диктатор Владимир Путин снова заявил о возможности национализации частных предприятий в интересах национальной обороны. Об этом он сказал во время съезда российского Союза промышленников и предпринимателей, объединяющего крупный бизнес.

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