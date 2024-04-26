В России вырос спрос на людей с инвалидностью: какую им дают работу
Количество вакансий для людей с инвалидностью в России выросло на 45% за первые четыре месяца 2024 года, отмечается рост спроса на такие позиции как операторы call-центров, курьеры, менеджеры по продажам и другие. Такое увеличение спроса связано с войной в Украине, что стимулирует приспособление рынка труда страны-агрессора к потребностям аудитории.
В целом количество вакансий для людей с инвалидностью в России в начале 2024 года значительно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом. По данным росСМИ, этот показатель вырос на 45%, что привело к превышению отметки в 90,7 тысячи предложений работы.
Чаще всего людям с инвалидностью в России предлагают работу в сферах, где требуется большое взаимодействие с клиентами или где необходимо выполнение конкретных функций. В частности:
- операторы call-центров,
- курьеры,
- менеджеры по продажам и обслуживанию,
- водители,
- продавцы,
- упаковщики,
- учителя,
- программисты
- кладовщики.
В то же время, дополнительные данные из Пенсионного Фонда России и социального страхования свидетельствуют, что в 2023 году в РФ было зарегистрировано рекордное количество людей с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет – 2,17 млн человек. Это на 30% больше, чем в прошлом году.
Специалисты полагают, что этот стремительный рост связан с войной в Украине. Приведшей к необходимости приспособления российского рынка труда к людям с инвалидностью.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский диктатор Владимир Путин снова заявил о возможности национализации частных предприятий в интересах национальной обороны. Об этом он сказал во время съезда российского Союза промышленников и предпринимателей, объединяющего крупный бизнес.
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