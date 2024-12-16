Такие доллары не получится сдать в обменники и банки: что обязательно нужно проверить

Украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет, в частности, о купюрах с:

поврежденными элементами дизайна и защиты;

типографскими недостатками.

Кроме того, отмечается, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

Отказаться принимать могут и банкноты с общими загрязнениями или такими, что занимают половину банкноты. В том числе видимыми в ультрафиолетовых лучах.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

Обменникам и банкам запрещено устанавливать ограничения по номиналам купюр

В то же время в НБУ подчеркнули: банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу действительных и настоящих банкнот иностранной валюты. Это же правило касается года выпуска банкнот.

Т.е. старые, но в хорошем состоянии купюры у украинцев принимать обязаны. Соответственно, отказ некоторых касс брать "старые" доллары в хорошем состоянии является поводом для жалобы на горячую линию НБУ.

Какие гривни могут отказаться принимать

Кроме долларов банки, магазины и другие юридические лица в Украине могут не принимать некоторые купюры гривни. Речь, согласно правилам, идет о купюрах:

поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и т.п.;

площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты.

Также могут отказать в приеме денег, если банкноты загрязненные химическими и радиоактивными веществами, а также любыми токсичными органическими субстанциями, что влияют или при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека. А кроме того, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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