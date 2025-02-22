Судья повысил себе пенсию до космической суммы: что ему засчитали в стаж

Ярослав Романюк, возглавлявший Верховный суд до 2017-го, в 2023-м в своей декларации показал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн в год. То есть ежемесячно он получал от ПФУ 244,7 тыс. грн. Однако Романюк считал, что такой размер пенсии нарушает его права, и требовал перерасчета. Он смог повысить свою выплату до 344,4 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. И в прошлом году такой перерасчет произошел. Что интересно, пенсию в 244,7 тыс. грн он также получил через решение суда (ПФУ отказывался повысить его выплату до такого уровня). Однако на одном повышении Романюк не остановился. Через суд он требовал, чтобы к стажу работы в должности судьи добавили: период срочной военной службы в советской армии, половину срока обучения в университете, а также чуть более шести лет работы в прокуратуре Бусского района Львовской области на должностях помощника прокурора, старшего помощника и следователя прокуратуры.

Непосредственно судьей Романюк работал чуть дольше 22 лет. Именно 22 года и учитывал Пенсионный фонд, назначая пожизненное денежное содержание судьи. Однако в прошлом году судья Киевского административного окружного суда Ирина Колесникова решила, что в стаж работы судьи следует засчитать и период срочной службы в армии, и половину срока обучения, и работу в органах прокуратуры. В результате новый стаж составил уже больше 33 лет.

Как результат, если раньше Романюк имел право на 54% вознаграждения судьи (244,7 тыс. грн), то уже с прошлого года его пожизненная выплата выросла до 76% и составила 344,4 тыс. грн. Это меньше, чем самая большая судейская пенсия, однако такая выплата значительно выше пенсии большинства судей КСУ.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве причислить к стажу работы в должности судьи календарный период прохождения им срочной службы (с 05.05.1981 по 03.05.1983) – 1 год 11 месяцев и 29 дней, половину срока обучения на дневной форме в высшем юридическом учебном заведении (с 25.08.1983 по 28.06.1988) – 2 года 5 месяцев 2 дня, а также стаж работы в должностях помощника прокурора, старшего помощника прокурора и следователя прокуратуры (с 31.03.1989 по 29.05.1995) – 6 лет 1 месяц 30 дней", – говорится в решении суда.

Отметим, судья в отставке Ярослав Романюк фактически воспользовался возможностью действующего законодательства и добился для себя особых условий, не нарушая закон. Проблема заоблачных пенсий судей – законодательная. Кроме того, если обычный украинец на пенсии может получить менее 30% своего привычного заработка, то судьи, платя такие же взносы, могут получать на пенсии до 90% зарплаты.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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