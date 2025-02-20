Стал одним из самых богатых пенсионеров Украины: кому службу в советской армии засчитали в стаж работы судьей

Сотни тысяч украинцев через суды повысили свои пенсии до размеров, значительно превышающих установленный законом максимум в 23,6 тыс. грн. Судебной властью пользуются военные, прокуроры, "чернобыльцы", некоторые бывшие нардепы. Но самые большие пенсии через суды получают сами судьи.

Видео дня

OBOZ.UA продолжает анализировать расходы Пенсионного фонда и искать богатых пенсионеров в Украине. Анализ реестра судебных решений показывает: даже среди судей есть особые счастливчики. Среди них – председатель Верховного суда в отставке Ярослав Романюк, в прошлом году повысивший свою пенсию почти до 344 тыс. грн. В стаж работы судье Романюку засчитали службу в советской армии и работу в районной прокуратуре. Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Как судья в отставке повысил себе пенсию почти на 100 тыс. грн

Украинская пенсионная система нуждается в масштабном реформировании. Кроме целого ряда системных проблем, необходимо также решить проблему отсутствия справедливого распределения ресурса. Все украинцы платят со своих зарплат по 22% единого соцвзноса, пополняющего бюджет ПФУ. Однако при этом для пенсионеров в зависимости от того, кем они работали, действуют особые пенсионные условия.

Особая категория – судьи. OBOZ.UA уже установил, что наибольшую пенсию в Украине (с учетом пожизненного денежного содержания судьи) получает Наталья Шаптала, глава КСУ в отставке. Ежемесячно ей платят по 390 тыс. грн из Пенсионного фонда. Мы также исследовали и размер пенсии бывших председателей Верховного суда Украины.

Ярослав Романюк, возглавлявший Верховный суд до 2017-го, в 2023-м в своей декларации показал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн в год. То есть ежемесячно он получал от ПФУ 244,7 тыс. грн. Однако Романюк считал, что такой размер пенсии нарушает его права, и требовал перерасчета.

И в прошлом году такой перерасчет произошел. Что интересно, пенсию в 244,7 тыс. грн он также получил через решение суда (ПФУ отказывался повысить его выплату до такого уровня). Однако на одном повышении Романюк не остановился. Через суд он требовал, чтобы к стажу работы в должности судьи добавили: период срочной военной службы в советской армии, половину срока обучения в университете, а также чуть более шести лет работы в прокуратуре Бусского района Львовской области на должностях помощника прокурора, старшего помощника и следователя прокуратуры.

Непосредственно судьей Романюк работал чуть дольше 22 лет. Именно 22 года и учитывал Пенсионный фонд, назначая пожизненное денежное содержание судьи. Однако в прошлом году судья Киевского административного окружного суда Ирина Колесникова решила, что в стаж работы судьи следует засчитать и период срочной службы в армии, и половину срока обучения, и работу в органах прокуратуры. В результате новый стаж составил уже больше 33 лет.

Как результат, если раньше Романюк имел право на 54% вознаграждения судьи (244,7 тыс. грн), то уже с прошлого года его пожизненная выплата выросла до 76% и составила 344,4 тыс. грн. Это меньше, чем самая большая судейская пенсия, однако такая выплата значительно выше пенсии большинства судей КСУ.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве причислить к стажу работы в должности судьи календарный период прохождения им срочной службы (с 05.05.1981 по 03.05.1983) – 1 год 11 месяцев и 29 дней, половину срока обучения на дневной форме в высшем юридическом учебном заведении (с 25.08.1983 по 28.06.1988) – 2 года 5 месяцев 2 дня, а также стаж работы в должностях помощника прокурора, старшего помощника прокурора и следователя прокуратуры (с 31.03.1989 по 29.05.1995) – 6 лет 1 месяц 30 дней", – говорится в решении суда.

Отметим, судья в отставке Ярослав Романюк фактически воспользовался возможностью действующего законодательства и добился для себя особых условий, не нарушая закон. Проблема заоблачных пенсий судей – законодательная. Кроме того, если обычный украинец на пенсии может получить менее 30% своего привычного заработка, то судьи, платя такие же взносы, могут получать на пенсии до 90% зарплаты.

Средние пенсии судей и особые права

Правительство с 1 января применит специальные коэффициенты, позволяющие значительно урезать пенсии, размер которых выше 10 прожиточных минимумов. В настоящее время законность этих коэффициентов рассматривает Верховный суд. Но судьям даже не приходится ждать решения, потому что их выплаты никак не пострадали.

Дело в том, что по закону судьи получают не пенсию, а пожизненное содержание. Фактически это такая же пенсия за выслугу лет, как и у, например, прокуроров. Но это особое название судейской "пенсии" позволяет защищать ее от любых ограничений.

OBOZ.UA проанализировал несколько десятков деклараций украинских судей, в которые вносились изменения относительно их имущественного положения. Некоторые "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе продолжают заполнять и подавать в НАПК свои декларации, так что можно узнать размер их выплат. К примеру, судья Шестого апелляционного суда Нинель Маринчак в декабре 2024-го задекларировала пенсию в размере 301,2 тыс. грн. Ее коллега из Верховного суда Богдан Пошва 21 января 2025 года получил пенсию в размере 262 тыс. грн.

Хотя средняя пенсия судьи в отставке несколько ниже. Так, с января 2023 года средняя пенсия судьи (пожизненная выплата) выросла с 99,2 тыс. до 107 тыс. грн в месяц. Сейчас ежемесячно ПФУ тратит на судей 418,3 млн грн. В то же время 2,7 млн пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества). В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. грн. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Без изменения действующего законодательства и справедливого распределения ресурса провести успешную пенсионную реформу невозможно. В ситуации, когда большинство пенсионеров получают пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума, не может существовать особой касты богатых судей.