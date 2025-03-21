Судья из Одессы задекларировала от безработной дочери подаренную квартиру: в элитном ЖК рядом с морем

Судья Одесского окружного админсуда Екатерина Танцюра задекларировала подарок 19 марта 2025-го – квартиру в 6 млн грн от своей дочери, Александры Танцуры. Речь идет о жилье площадью 101,7 кв. м в Одессе. При этом дочери, согласно последней декларации матери, не было ни сохранений, ни доходов. Как минимум на момент последнего заполнения декларации дочь была безработной.

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Об этом говорится в обновленной декларации судьи, опубликованной на сайте НАПК. Как удалось выяснить OBOZ.UA, речь идет о квартире, которая находится в доме по адресу Фонтанская дорога, 62-к. Это элитный ЖК Консул в 700 метрах от моря. Стоимость квартир в этом ЖК, согласно данным объявлений, составляет 15 млн грн.

Кроме квартиры Танцура также имеет здание площадью 308 кв. м в селе Лиманка, квартиру в 221 кв. м в Ивано-Франковске. Зарплата судьи в прошлом году составила 1,5 млн грн (124,8 тыс. грн в месяц). В 2009 году Екатерина Танцура была назначена судьей Одесского окружного административного суда сроком на 5 лет. 21 мая 2015 года Верховная рада переизбрала Екатерину Танцюру на неограниченный срок.

Ее бывший муж Дмитрий Танцура – депутат Одесского горсовета (от "Доверяй делам"), бизнесмен. В 2023 году Танцура внес залог городского головы Одессы Геннадия Труханова. Танцура – владелец компании-застройщика "Д.И.М. Групп".

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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