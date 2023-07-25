Строят палаточные городки: в Чехии начались выселения украинских беженцев

В Чехии в июле начали выселять украинских беженцев, которые не могут самостоятельно платить за жилье и не относятся к социально уязвимым категориям. Пока речь идет о точечных, а не массовых выселениях. Но в некоторых регионах уже начали разворачивать палаточные городки, ведь ожидается ухудшение ситуации.

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Соответствующие изменения были предусмотрены законом Lex Ukrajina V с 1 июля. Как сообщает proukrainu.blesk.cz, еще в июне около 70 тысяч украинских беженцев проживали в местах срочного размещения (общежития, хостелы, гостиницы и т.п.).

Из них 30 тыс. человек, согласно новым июльским правилам, не относятся к уязвимым категориям. Соответственно, эти люди потеряли право на бесплатное проживание. Также известно о 31,5 тыс. человек, которые проживали в 12 тыс. квартир за счет солидарного взноса. В новом реестре количество таких людей сократилось до 13 тыс., а число квартир – до 8,2 тыс.

Тем не менее в Минтруда Чехии не сообщают, скольким людям с начала июля государство перестало платить за экстренное жилье и сколько людей потеряли жилье в солидарных домохозяйствах. "У нас есть информация с мест. Мы боялись более сложных последствий, но пока все нарастает постепенно. Мы слышим о десятках людей (которых выселили. – Ред.), а не о сотнях", – отметила Клара Боумова из Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чехии.

По ее словам, о тех, кто потерял жилье, зачастую заботятся местные администрации и некоторые владельцы недвижимости. Однако чаще всего создают палаточные городки, например, в Плзене.

По словам представителей некоммерческих организаций, услугами этого лагеря пользуются единицы. "Сейчас наступил переходный период. Мы прогнозируем ухудшение ситуации в августе", – отметила Екатерина Досоудилова из организации "Человек в беде".

Общественные организации в целом критикуют систему помощи беженцам в Чехии. Активисты отмечают: вынужденные мигранты редко могут найти работу с зарплатой выше минимальной. А потому если такие люди не получают дополнительные выплаты, им трудно сводить концы с концами и платить за жилье.

По мнению экспертов из некоммерческого сектора, условия предоставления помощи пока что лишь побуждают людей работать нелегально. А это несет серьезные риски трудовой эксплуатации. Некоторые люди также возвращаются в Украину – даже на прифронтовую территорию, отметила Боумова.

Негосударственные организации не считают удовлетворительным и список уязвимых категорий. Например, в него не входят люди, длительно страдающие тяжелой или неизлечимой болезнью, в т. ч. раком.

Напомним, с 1 июля в Чехии была приостановлена выплата солидарной помощи людям, принявшим беженцев в свои дома или квартире бесплатно или только за оплату энергоносителей. Беженцам, которые могут работать, Чехия теперь оплачивает только первые 5 месяцев (150 дней) в заведениях экстренного жилищного размещения.

После этого беженцы должны платить за себя сами. Если их заработки и сбережения не покрывают даже прожиточный минимум 3130 крон, или 5200 грн, центр занятости доплачивает недостающую часть. Впрочем, для аренды жилья этого все равно мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынию все еще пускают украинских беженцев даже без заграничного паспорта, кроме того, каждому выдают 200 евро на взрослого и 300 евро на ребенка. В результате эта страна стала одной из самых популярных среди беженцев.

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