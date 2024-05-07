Одна из стран ЕС увеличит помощь беженцам из Украины в 4 раза: сколько будут платить

Украинские беженцы в Швеции смогут получать в 4 раза больше социальной помощи. Это станет возможно, если им позволят быстрее зарегистрироваться и оформлять номера социального страхования.

Как сообщает Sveriges Radio, соответствующее предложение разработали в правительстве королевства. Если необходимые поправки будут приняты, в реестр населения беженцев смогут вносить через год беспрерывного проживания в Швеции, а не через три года, как сейчас.

Как сообщила местный министр миграции Мария Малмер Стенергард, такое нововведение предоставит украинцам право на медицинскую и стоматологическую помощь, а также на выплаты уходу за больным ребенком. Кроме этого, наличие номера социального страхования позволит оформить банковский идентификатор, что, в свою очередь, облегчит контакты с государственными учреждениями, в том числе детскими школами.

Важно и то, что для зарегистрированных в национальном реестре облегчен процесс выхода на рынок труда, поскольку они могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и способствует поиску работы. Также участники программы получают повышенные выплаты от Шведского миграционного агентства – 308 шведских крон в день вместо 71 кроны (то есть более чем в 4 раза).

В то же время регистрация и оформление номера социального страхования не дадут право на пособие на ребенка или жилищное пособие. В правительстве планируют, что изменения вступят в силу с 1 ноября.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что в Швеции планируют удвоить доходы мигрантов, среди которых есть и немало украинцев. В правительстве заявили, что требование по доходу иностранных работников будет увеличено в 2 раза.

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