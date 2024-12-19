Страна ЕС обязала зарегистрироваться всех украинцев: остальные лишат выплат

Нижняя палата чешского парламента продлила действие временной защиты граждан Украины еще на год. Это позволит украинцам в Чехии получать выплаты и другую помощь от государства еще в течение двух лет.

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Согласно действующему законодательству временная защита для граждан Украины в Чехии действует до 31 марта 2025 года. Новый закон позволит продлить его еще на год, а впоследствии – еще на один.

"Палата депутатов Чехии приняла закон Lex Ukraine VII. Он еще на один год продолжает временную защиту для 380 тысяч. украинцев в Чехии. В дальнейшем закон должен рассмотреть Сенат и подписать Президент Чехии", – заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Чтобы иметь возможность продлить статус временной защиты, украинцам нужно будет пройти регистрацию. "Электронная регистрация украинцев, все еще проживающих на территории Чехии, должна завершиться к середине марта", – сказал министр внутренних дел Вит Ракушан.

Чешский Сенат должен рассмотреть закон на одном из своих первых заседаний в январе, а в случае его принятия должен подписать президент. Это означает, что закон вступает в силу примерно в начале февраля.

В настоящее время Чехия предоставила убежище около 380 тыс. украинских граждан. Имея стабильную работу и получая помощь от государства, они смогут претендовать на специальные условия, которые предоставит им право на долгосрочное проживание, а через пять лет жизни в Чехии они смогут подать заявление на право постоянного проживания. Кроме того, новый закон обяжет граждан РФ отказываться от российского гражданства для того, чтобы получить чешское.

Выплаты в Чехии

С 1 августа правительство Чехии увеличило выплаты для украинских беженцев до 6000 крон (10 510 грн) для уязвимых категорий и до 4000 крон (7 тыс. грн) для остальных, а с 1 сентября сократило срок предоставления бесплатного жилья до 90 дней для всех беженцев. Это решение вызвало критику, поскольку может оставить многих без крова и способствовать нелегальному трудоустройству.

Выплаты теперь не зависят от того, зарегистрировано ли жилье, где проживают беженцы, в специальном реестре. Это уравнение условий выплат упрощает получение помощи и снимает бюрократические преграды.

Право на гуманитарную помощь имеют только домохозяйства беженцев, чьи доходы не превышают прожиточный минимум и расходы на жилье, определенные Министерством труда Чехии. Размер гуманитарной помощи будет равен разнице между указанной суммой и доходами семьи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за первое полугодие 2024 года Чехия заработала 4,4 миллиарда крон благодаря налогам и страховым взносам, уплаченным украинскими беженцами, что превысило государственные расходы на их поддержку. Украинские беженцы стали значительным источником дохода для чешского бюджета.

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