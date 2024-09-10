Страна ЕС лишила часть украинцев помощи: когда перестанут платить

Власти Эстонии меняют принцип оказания помощи украинцам-беженцам. Начиная с 11 сентября, единовременное пособие на аренду жилья будут получать только те украинские беженцы, которые недавно прибыли в страну.

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Как сообщает ERR, о предоставлении компенсации от Департамента социального страхования Эстонии могут ходатайствовать все военные беженцы. Для этого нужно было прибыть в страну с 24 февраля 2022 г. и получить статус временной защиты.

Такая выплата разовая и не зависит от доходов беженцев. Ее размер составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.

В письме, направленном местным самоуправлением, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев. Они находятся в стране уже более года и обратились за помощью на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.

Марипуу отметила, что теперь компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии. Такое правило вступает в силу 11 сентября.

Чтобы подать ходатайство о получении компенсации, беженцы из-за войны войны должны получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении. Заявление следует подать в местное самоуправление, которым департамент возмещает такие расходы.

Также OBOZ.UA сообщал, что с весны 2025 украинцам, как и всем гражданам безвизовых стран, придется платить 7 евро (319 грн по нынешнему курсу) за въезд в Европейский Союз через новую систему ETIAS. Платеж будет действовать в течение трех лет и позволит многократно въезжать в страны ЕС в течение этого периода без необходимости повторной оплаты. Также с ноября 2024 г. заработает система EES, которая заменит ручное проставление штампов в паспортах на автоматизированную регистрацию.

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