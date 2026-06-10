Страховой стаж украинцев исчезнет после 10 июня? В Минсоциполитики рассказали, что будет с трудовыми книжками

После 10 июня 2026 года трудовой и страховой стаж украинцев не исчезнет, даже если трудовая книжка еще не была оцифрована. Перевод трудовых книжек в электронный формат продолжится и в дальнейшем, а бумажные документы будут оставаться действующим подтверждением стажа при оформлении пенсии.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. 10 июня 2026 года завершается пятилетний переходный период, который был предусмотрен для перехода от бумажных трудовых книжек к электронному учету трудовой деятельности.

Впрочем, эта дата не означает прекращение работы системы или потерю данных о стаже. Даже после завершения переходного периода граждане могут продолжать подавать документы для оцифровки. Поэтому украинцам, которые еще не успели перевести свою трудовую книжку в электронный формат, не стоит волноваться.

Приобретенный трудовой и страховой стаж не исчезает независимо от того, когда именно человек подаст документы на оцифровку. Весь период официальной работы, который подтверждается документами, остается в силе и будет учитываться при назначении пенсии. Бумажная трудовая книжка также продолжает оставаться официальным документом, подтверждающим трудовую деятельность гражданина.

Для граждан, которым пенсия уже назначена, дополнительных действий не требуется. Весь стаж, который был учтен при назначении пенсионных выплат, уже содержится в информационных системах фонда. Поэтому повторно подавать трудовую книжку или проходить процедуру оцифровки пенсионерам не нужно.

Основная цель реформы – создание единой цифровой базы данных о трудовой деятельности украинцев. Особенно актуальным это стало в условиях военного положения, когда часть архивов и предприятий оказалась на оккупированных территориях или была разрушена в результате боевых действий. Граждане могут оцифровать трудовую книжку несколькими способами:

самостоятельно через вебпортал ПФУ;

через работодателя;

в сервисном центре Пенсионного фонда.

Самым популярным остается самостоятельная подача документов онлайн. Для этого необходимо:

сделать качественные цветные скан-копии всех страниц трудовой книжки;

авторизоваться на веб-портале Пенсионного фонда Украины;

загрузить документы через раздел "Электронная трудовая книжка";

отслеживать статус обработки документов в личном кабинете.

После подачи документов пользователь может контролировать процесс обработки данных. Для этого нужно:

зайти в личный кабинет на портале ПФУ;

открыть раздел "Электронная трудовая книжка";

просмотреть вкладку со скан-копиями;

проверить информацию в блоке оцифрованной электронной трудовой книжки.

Таким образом работник может убедиться, что его данные уже внесены в электронную систему. Даже в случае потери бумажной трудовой книжки украинцы не остаются без возможности подтвердить свой стаж. Законодательство предусматривает использование других документов, среди которых:

трудовые договора и контракты;

справки с места работы;

приказы о принятии и увольнении;

документы о начислении заработной платы;

архивные справки.

Если предприятие находится на временно оккупированной территории или его документы были уничтожены, стаж может подтверждаться даже показаниями двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют собственные подтверждающие документы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют полностью изменить систему пенсий, введя двухкомпонентную модель – базовую государственную и страховую в зависимости от стажа и взносов. Также власти хотят сократить разрыв между наименьшими и наибольшими пенсиями и постепенно отказаться от специальных пенсионных привилегий.

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