Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, как выгоднее вкладывать деньги

Гривневые вклады, в частности, в депозиты и облигации внутреннего займа (ОВГЗ) могут оказаться для украинцев более выгодными, чем покупка долларов. Скупка иностранной валюты в надежде приумножить сбережения не является полноценной инвестицией, считают некоторые банкиры и финансовые эксперты.

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В частности, как рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев "24 Каналу", чистая прибыль от годовых депозитов в гривне может составлять до 4%. В то же время, инфляция в США до 2025 года может составить 2,4-3% – в случае введения жестких таможенных ограничений.

А это, по словам банкира, означает, что покупательная способность доллара будет постепенно снижаться не только в США, но и в Украине. Таким образом, доллар не защитит от инфляции и не гарантирует значительную прибыль.

"На мой взгляд, в долгосрочной перспективе, согласно прогнозу НБУ (ожидается сокращение инфляции во втором полугодии до 8-9% г/г), именно долгосрочные гривневые вклады могут смело конкурировать с покупкой валюты. Ведь при благоприятных экономических условиях чистая прибыль на вклады от 1 года может составить до 4%", – объяснил Замотаев. По его словам, покупка валюты не является полноценной инвестицией, а скорее обычным обменом.

Аналогичную рекомендацию украинцам ранее озвучивал и экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. Он объяснял: Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома, теряют стоимость этих средств.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Также эксперт не советует вкладываться в недвижимость. Причина – неоправданно большие риски. "Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

В то же время финансовый аналитик Алексей Козырев советовал распределить вложения. Он считает, что в гривневых инструментах стоит держать около 40% своих сбережений, а 50-55% – все же валюте.

Оставшиеся же 5-10% сбережений, по его словам, можно вложить в драгоценные металлы. В частности, золото или серебро – "в зависимости от вашего состояния и осведомленности о работе этого рынка", отмечал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти на 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.

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