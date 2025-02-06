Банки активно везут в Украину наличную валюту: почему объемы взлетели почти на 70%

Украинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти на 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.

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Так, в декабре 2024 года (это последние имеющиеся данные) отечественные банки увеличили общий объем ввоза в Украину наличной инвалюты на 7%, до $1,58 млрд, а за весь прошлый год – сразу на 68,4%, до $15,9 млрд грн. Об этом сообщается в последнем отчете Национального банка (НБУ).

Как известно, лишь несколько украинских банков имеют лицензию НБУ на поставку иностранной банкноты. Однако фактически занимается этой деятельностью крупнейший оператор этого рынка – Райффайзен Банк.

Согласно данным Нацбанка, в прошлом году наши банки сразу в 2,7 раза увеличили объем ввезенного евро – до $4,2 млрд в долларовом эквиваленте. Доля европейской валюты в общих наличных поставках за год выросла с 16,2 до 26,4%.

Американского доллара привезли на 49% больше – на $11,7 млрд. Но его доля в общем валютном импорте за год сократилась с 82 до 73,4%.

В годовом измерении структура валютных поставок украинских банков такова:

доллар – 73,4% ($11,7 млрд);

($11,7 млрд); евро – 26,4% ($4,2 млрд);

остальные инвалюты, включая банковские металлы, входящие в категорию валютных ценностей, – 0,2% ($23,8 млн).

К слову, из тройки банковских металлов (золото, серебро, платина) финансисты завозили только золото и только в течение двух месяцев (январь-февраль). Объем был небольшим – на $13,6 млн.

Если говорить об остальных ввезенных в прошлом году иностранных валютах, то это польский злотый (на эквивалент $14,9 млн), британский фунт стерлингов (на $7 млн) и швейцарская крона (на $1,7 млн).

Напомним, что в январе 2025 года украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты. Так, по данным Нацбанка, население за месяц продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,411 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,891 млрд. Так что чистая покупка валюты составила $1,48 млрд.

Так много иностранной валюты украинцы не покупали с ноября 2012 года, когда ее чистая покупка составила $1,523 млрд. Объем в январе-2025 вырос на 13,6% по сравнению с декабрем-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ усилил наказание для банков за невыполнение ограничений в отношении компаний и попавших под санкции людей. А именно: сразу в 100 раз поднял максимальный размер штрафа в этом случае – с 0,01% до 1% уставного капитала банка.

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