Стоит ли скупать доллары: украинцам объяснили, во что лучше вкладывать сбережения

Украинцам не стоит переводить все сбережения в доллары, даже несмотря на ожидаемый рост курса. По оценкам экспертов, при нынешних ставках гривневые депозиты и ОВГЗ могут обеспечить более высокую доходность, а валюту целесообразно оставлять в качестве части финансового резерва.

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Такие советы озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он предупредил, что главным критерием при выборе инструмента сбережения является не сам курс доллара, а:

реальная доходность каждого финансового инструмента после уплаты налогов;

уровень инфляции;

то, насколько быстро человеку могут понадобиться деньги.

Почему доллар может проиграть депозиту

Банкир привел простой пример сравнения. Если разместить 100 тыс. грн на депозите сроком на шесть месяцев под 14% годовых, после уплаты налогов чистый доход составит около 5,4 тыс. грн, или примерно 5,4% от суммы вклада.

По его словам, чтобы покупка доллара принесла аналогичный результат, курс американской валюты должен был бы вырасти примерно с условных 45 грн до 47,4 грн за доллар. Если же вклад оформлен под 16,5-17,5% годовых, то для получения такого же дохода доллар должен был бы подорожать почти до 48 грн.

В то же время эксперт отметил, что универсального ответа для всех не существует. "Все зависит от суммы средств, срока, на который человек готов их вложить, и от того, насколько быстро эти деньги могут понадобиться. Но есть базовый принцип: средства желательно не просто хранить, а диверсифицировать риски, распределяя их между несколькими инструментами", – пояснил Мамедов.

Поэтому, несмотря на привлекательность гривневых инструментов, полностью отказываться от валюты банкир также не рекомендует. По его мнению, доллар или евро могут выполнять роль финансового резерва на случай непредвиденных ситуаций.

"Я бы не советовал мыслить категориями: либо только гривня, либо только валюта. Хотя очень часто граждане воспринимают наличную валюту как нечто успокаивающее и надежное на века. Рациональнее иметь определенный баланс", – сказал он.

Отдельно Мамедов обратил внимание на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его словам, главное преимущество ОВГЗ заключается в том, что доход физических лиц от таких ценных бумаг не облагается подоходным налогом и военным сбором. Именно поэтому даже при близкой номинальной доходности они могут оказаться выгоднее банковских депозитов.

Что будет с курсом доллара

Банкир не ожидает резкой или неконтролируемой девальвации гривни во втором полугодии 2026 года. По его словам, курс может постепенно меняться из-за военных условий, значительного импорта и потребности страны во внешнем финансировании. В то же время режим управляемой гибкости, применяемый Национальным банком, позволяет сглаживать резкие колебания валютного рынка.

Согласно базовому прогнозу Мамедова, к концу года доллар может вырасти до 46-46,5 грн, а евро – до 52,5-53,5 грн. При этом он подчеркнул, что эти показатели являются ориентирами, а не гарантированными значениями.

Эксперт также посоветовал украинцам не принимать финансовых решений под влиянием эмоций, вызванных прогнозами курса. "Главный совет для граждан прост: не принимать важных финансовых решений под влиянием страха, слухов или громких заголовков. Гораздо рациональнее распределять сбережения, оценивая доходность различных инструментов и планируя свои финансы хотя бы на несколько предстоящих месяцев", – резюмировал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, возможное вступление Украины в ЕС не приведет к автоматическому переходу на евро в качестве национальной валюты. То есть отказа от гривни не произойдет. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

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