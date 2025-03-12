Старые украинские 5 копеек можно продать за 10 тысяч: как выглядят

Некоторые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 1.1АА можно получить 4000-10 000 грн.

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Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказали специалисты.

Коллекционеры "подрались" за старые 5 копеек

Ранее же на аукционе продали 5 копеек 1992 года за 8 024 грн. Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано сразу 44 ставки – при этом первая составляла всего 1 грн. Т.е., в ходе аукциона монета подорожала более чем в 8 000 раз.

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

При этом ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: не проводится", – говорится в описании лота.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

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