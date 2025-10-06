Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит ценная монета

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

