Стало известно, почему Шмыгаль "опроверг" планы повысить налоги

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг планы повысить налоги, хотя на самом деле они разрабатывались последние несколько месяцев. Сам глава правительства в личных разговорах с членами правительства не смог объяснить, почему он сделал такое заявление. Вероятно, Шмыгаль растерялся, отвечая на вопрос нардепа Дмитрия Разумкова.

В Минфине, как рассказывают высокопоставленные собеседники и в правительстве, и в Офисе президента, как минимум два месяца готовили соответствующий законопроект, однако премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно для членов своего Кабмина эту информацию опроверг. "Мы не начали и не обсуждали в правительстве вопрос повышения налогов", – ответил он на вопрос Разумкова.

При этом Шмыгаль не заявлял, что налоги повышать не будут. На самом деле Министерство финансов уже разработало конкретное предложение. OBOZ.UA писал о нем еще 11 мая. НДС должны повысить на 1-2%, а военный сбор – на 3,5%, 23 мая эту же информацию подтвердили и собеседники издания Forbes. Представители "Слуги народа", министр финансов Сергей Марченко, приближенные к правительству эксперты – все говорили о том, что повышать налоги придется. А министр Марченко в интервью еще несколько недель назад отказывался давать четкий ответ о повышении налогов (мол, сперва нужно посчитать).

Как могут повысить налоги

Собеседники OBOZ.UA в правительстве еще несколько недель назад озвучили предложение о повышении налогов: НДС и военного сбора (а фактически вырастет НДФЛ). Уже есть и размер повышения, просчитанный эффект, более того, идут активные консультации с парламентариями. Однако законопроект еще официально не проголосовали в правительстве для того, чтобы направить на рассмотрение в парламент.

По процедуре после того, как министерство разрабатывает законопроект, Кабмин должен поддержать проект на заседании, уже тогда его регистрируют в Раде и начинается процедура рассмотрения сначала в комитете, а затем – в сессионном зале. Благодаря повышению обоих налогов бюджет может дополнительно получить около 190 млрд грн, однако реальные потребности могут быть в 400 млрд грн.

Значительный эффект могло бы дать экономическое бронирование (особенно если бы возможность им пользоваться открыли также для "ФОП"). То есть если при уплате определенных налогов (обсуждали 20 тыс. в месяц) дать возможность сотруднику продолжать работать, а не мобилизовывать его. Однако эта идея пока остается на уровне обсуждений, окончательной позиции нет.

Итак, военный сбор в Украине повысят с 1,5% до 5%. Это наиболее существенное повышение. Военный сбор фактически является частью налога на доходы физлиц (НДФЛ). Кроме того, его нужно будет платить при продаже недвижимости, покупке предметов роскоши. "Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", – говорит собеседник в правительстве.

К примеру, сейчас с дохода в 20 тыс. грн надо заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Это 3,9 тыс. грн. После повышения с такого же дохода нужно будет заплатить уже 23% (или 4600 грн). Такое повышение может принести бюджету около 94 млрд грн.

Кроме военного сбора, также в правительстве планируют повысить налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас ставка находится на уровне 20%. "Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли. "Или на 2%, или на 3%. Не меньше", – говорит собеседник в правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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