"Стала ещё меньше": Сергей Лешенко "посетовал" на размер зарплаты в "Укрзализныце"

Зарплата бывшего народного депутата Сергея Лещенко в наблюдательном совете "Укрзалізниці", членом которого он является с 2019 года, составляет 186 тыс. грн в месяц. При этом он "посетовал", что до повышения военного сбора в конце 2024 года он получал больше.

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Об этом Лещенко заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. "186 тысяч (гривен. – Ред.) на руки", – отметил Лещенко.

Он уточнил, что имеет в виду сумму, с которой уже уплачены налоги и сборы. В то же время он пояснил, что с момента его назначения в наблюдательный совет "Укрзалізниці" в 2019 году сумма фактической выплаты уменьшилась, хотя цифра в трудовом договоре осталась прежней.

"Она стала еще меньше… Сумма, прописанная в договоре, не изменилась, изменилась сумма налогов, взимаемых с этих денег", – заявил Лещенко и на уточняющий вопрос ТСК, имеется ли в виду именно увеличение военного сбора, добавил "да".

Ранее уже сообщалось, что, по оценке Госбюджета-2026, "Укрзалізниця" может находиться на грани дефолта – она завершила 2024 год с убытками в 2,75 млрд грн и огромными внешними долгами. На этом фоне в Кабмине указали, что:

без реструктуризации долгов дефолт будет практически неизбежен ;

; по всем сценариям в 2025–2028 годах предприятие будет оставаться убыточным.

В то же время за все время работы в наблюдательном совете УЗ государство выплатило Сергею Лещенко более 13 млн гривен.

Также OBOZ.UA сообщал, что в апреле высокопоставленного чиновника "Укрзалізниці" уличили во взяточничестве. Заместитель директора департамента экологической безопасности перевозчика получил $100 тыс. за демонтаж и списание железнодорожного полотна на месте добычи полезных ископаемых. Ему уже избрана мера пресечения в виде – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,3 млн грн.

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