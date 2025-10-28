США планируют изменить правила въезда в страну: что следует знать украинцам

Украинцы, которые планируют путешествие в США, должны быть готовы к фотографированию при въезде и выезде из страны, а система начнет работать с 26 декабря 2025 года. Полное развертывание биометрического контроля на всех аэропортах и морских портах может занять до пяти лет.

Видео дня

Об этом сообщает Еngadget. Таможенная и пограничная служба США (CBP) вводит новые правила для иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из страны.

Отныне любого иностранца, включая украинцев, могут фотографировать для целей распознавания лица не только при въезде, но и при выезде. Отмечается, что это является частью новой инициативы – создания "интегрированной автоматизированной системы данных о въезде/выезде", которая будет сочетать биографические и биометрические данные иностранцев.

По плану CBP и Министерства внутренней безопасности США (DHS), галереи изображений будут формироваться из фото, сделанных пограничниками, а также из снимков паспортов и других проездных документов. Эти фото будут автоматически сравниваться с "живыми" кадрами в пунктах контроля. Ранее пограничники могли требовать фото и отпечатки пальцев только при въезде, теперь такое требование распространяется и на выезд.

Правительство США объясняет такие изменения необходимостью противодействия мошенничеству с документами, повышением точности идентификации потенциальных угроз и контролем соблюдения разрешенных сроков пребывания иностранцев. Новые правила вступят в силу 26 декабря 2025 года, однако полное развертывание системы на всех коммерческих аэропортах и морских портах займет три-пять лет. Это предполагает постепенную установку камер, интеграцию с базами данных и настройку обмена информацией между ведомствами, включая DHS.

CBP подчеркивает, что новая система направлена на иностранцев и требования к гражданам США остаются неизменными. Одним из главных преимуществ автоматизированной проверки является уменьшение нагрузки на офицеров, ускорение процедур оформления на границе и повышение точности выявления подозрительных совпадений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Чехии количество украинских беженцев удвоилось до почти 400 тысяч человек, что делает страну лидером в ЕС по показателю на душу населения – на каждого чеха приходится значительно больше украинцев, чем в любом другом государстве ЕС. Рекордный рост связан с разрешением Киева для выезда мужчин 18-22 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!