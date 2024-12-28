США начали поставки газа в Украину через Грецию: заработал новый маршрут

Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию. Соглашение с американской компанией Venture Global действует до 2026 года.

Видео дня

"Это не просто груз – это стратегический шаг. Несмотря на попытки России разрушить нашу энергетическую систему во время войны, мы одержали еще одну победу на энергетическом фронте. Энергетическая компания ДТЭК приняла этот газ в греческом терминале СПГ, демонстрируя высокий уровень международного сотрудничества . американской компанией Venture Global до 2026 года – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне для миллионов украинцев", - написал в своем Telegram -канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Транзит российского газа через Украину может прекратиться

Напомним, Украине грозят прекращением импорта электроэнергии из Словакии, а также обстрелами собственной газовой сети в случае, если не будет продлено соглашение о транзите газа из РФ после 1 января 2025 года. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не позволит транзиту российского газа, выгодного военной машине Кремля, через Украину после окончания текущего соглашения

Как сообщает издание Bloomberg, принимая решение, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38 600 км газопроводной системы страны. Эта сеть, одна из крупнейших в мире, была защищена от атак в течение последних трех лет, поскольку через нее проходил российский газ. Если это прекратится, система может стать мишенью, как это произошло с хранилищами газа и источниками питания. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой.

"Вопрос рисков для украинской инфраструктуры звучит в дипломатических дискуссиях", – сказал Кристиан Эгенгофер, старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе. "Это может стать спасением для Зеленского, если он решит разрешить продолжение транзита".

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о том, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет продолжать ее, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!