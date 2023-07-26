Spotify повысила цену подписки в месяц: сколько украинцы будут платить за прослушивание музыки

Стриминговый сервис Spotify повысил цену на свой премиум-план с одним аккаунтом впервые с 2011 года. При этом для пользователей из Украины стоимость не изменится.

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В Британии стоимость подписки вырастет на 1 фунт стерлингов в месяц – до 10,99 фунта стерлингов для индивидуального плана, 14,99 фунта стерлингов для премиум-плана duo и 17,99 фунта стерлингов для семейного плана. Об этом говорится в материале BBC.

В свою очередь, цена студенческого плана остается без изменений и составляет £5,99. Это следует за другими потоковыми сервисами, которые также повысили стоимость подписки.

Подобное повышение цен касается США, Канады и 49 других территорий. Например, в Штатах стоимость вырастет с $9,99 до $10,99 для тех, кто имеет индивидуальный план.

Услуга премиум-дуэт подорожает с $12,99 до $14,99, семейный план – с $15,99 до $16,99, а студенческий – с $4,99 до $5,99. В своих последних финансовых результатах Spotify заявил, что превзошел прогнозы, прибавив 36 млн активных пользователей ежемесячно в период с апреля по июнь, увеличив общее количество до 551 миллиона. Из них 220 миллионов платят за подписку.

Однако убытки компании до налогообложения выросли до 241 миллиона евро за 3 месяца по сравнению с 90 млн евро за тот же период в прошлом году. Продажи выросли до 3,1 млрд евро, но не оправдали ожиданий аналитиков по 3,2 млрд евро.

Исполнительный директор Spotify Даниэль Эк сказал, что у компании был "очень сильный квартал", хотя цена ее акций упала более чем на 11% после обнародования результатов. Эк говорил о роли, которую ИИ (искусственный интеллект) может играть в будущем. Речь идет, например, об обобщении длинных подкастов или помощи в снижении стоимости и создании аудиорекламы.

В понедельник Spotify заявил, что повышает цены, "чтобы помочь нам продолжать уделять ценность для поклонников и исполнителей на нашей платформе". В Spotify сообщили, что пользователям "будет предоставлен месячный льготный период до того, как новая цена вступит в силу, если они не отменят подписку до окончания льготного периода".

Как сообщал OBOZREVATEL, у украинцев появилась возможность протестировать главного конкурента чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT – ШИ-разработку Google Bard. Платформа стала доступна на украинском языке 13 июля.

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