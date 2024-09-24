Советника министра энергетики отпустили под личное обязательство: он фигурирует по делу о коррупции на 12 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отпустила советника министра энергетики Германа Галущенко Максима Немчинова, который ранее был заместителем министра, под личное обязательство. Таким образом там частично поддержали жалобу прокурора САП на решение суда об отказе применить меру пресечения к Немчинову. Его, а также бывшего нардепа-регионала Владимира Вечерко подозревают в организации злоупотреблений почти на 12 млн грн при продаже угля.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что теперь Немчинов должен:

прибывать по первому вызову в НАБУ, САП и ВАКС;

воздерживаться от общения с другими свидетелями и подозреваемыми по делу, в котором он проходит.

Ранее Новиков сообщал, что НАБУ и САП подозревают Немчинова и экс-нардепа Владимира Вечерко в организации злоупотреблений почти на 12 млн грн при продаже угля. Вместе с ними подозревают эксдиректора госпредприятия "Укруголь" Виталия Зюзько.

Журналист отмечал: по версии следствия, в конце июля 2022 года "из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен". Поэтому ради устойчивого прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабмин обязал "Укруголь" поставлять энергоноситель только определенным производителям электроэнергии – в частности, государственному ПАО "Центрэнерго".

"Несмотря на такие ограничения, Вечерко (владелец ООО "Интербис") в сговоре с Немчиновым склонил Зюзько к продаже угля его компании, которая к тому же имела более 50 млн грн задолженности перед ГП "Укруголь". В результате "Укруголь" поставило частной компании почти 24 тыс. тонн сырья, которое и перепродала с избытком почти в 20 млн грн. В то же время "Центрэнерго" недополучило 12,5 тыс. тонн угля и было вынуждено выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн грн", – рассказал Новиков.

Максим Немчинов в течение 20 лет работал в энергетической отрасли. В том числе, занимал должности в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, включая государственного секретаря, замминистра и советника министра. Заместителем министра Немчинов был с июля 2020-го по декабрь 2021 года. В должности замминистра работал над разработкой Концепции реформирования угольной отрасли.

Владимир Вечерко был депутатом Верховной Рады 7-го созыва. Он прошел тогда в парламент по спискам "Партии регионов". Это была третья и последняя каденция Вечерко в качестве народного депутата. Тот созыв был распущен летом 2014 года. В свое время Вечерко был первым заместителем председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады.

Виталий Зюзько стал руководителей "Укругля" в июле 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ВАКС не применил никакой меры к бывшему гендиректору госпредприятия "Укруголь" Виталию Зюзько. При этом судья Лариса Задорожная сочла подозрение необоснованным.

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