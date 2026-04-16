Сотни тысяч украинцев остались без пенсий: почему остановили выплаты и как быстро их восстановить

Многим украинцам из числа ВПЛ приостановили пенсии из-за непрохождения обязательной идентификации и неподтверждения, что они не получают выплаты от РФ. Чтобы восстановить деньги, нужно пройти верификацию (онлайн, через видеосвязь или лично) и подать заявление, после этого пенсию вернут вместе с задолженностью в течение примерно 10 дней.

Об этом сообщил председатель специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов. По данным правозащитников, более 169 тысяч пенсионеров-ВПЛ не получают свои деньги именно из-за того, что не смогли вовремя пройти обязательную физическую или дистанционную идентификацию.

Для сравнения, еще в начале 2026 года таких было около 337 тысяч, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации, но одновременно и о значительных трудностях в системе. Идентификация – это обязательная процедура, которую государство ввело для проверки получателей пенсий и страховых выплат.

Главная цель – избежать двойных выплат, в частности ситуаций, когда человек может получать средства одновременно из Украины и из РФ. Требование касается двух основных категорий:

граждан, проживающих на временно оккупированных территориях;

лиц, выехавших с ВОТ, как на подконтрольную Украине территорию, так и за границу.

Изначально крайний срок прохождения идентификации был установлен до 31 декабря 2025 года, однако из-за объективных трудностей правительство продлило дедлайн до 1 апреля 2026 года. Однако даже этого времени оказалось недостаточно.

Основные причины – огромные очереди в сервисных центрах Пенсионный фонд Украины, сложность пользования онлайн-сервисами и технические барьеры для пожилых людей. На сегодня государство предлагает несколько способов подтвердить свою личность и восстановить выплаты:

онлайн через портал ПФУ – в личном кабинете необходимо подать заявление о том, что человек не получает пенсию от РФ;

– в личном кабинете необходимо подать заявление о том, что человек не получает пенсию от РФ; видеоидентификация – запись осуществляется через вебпортал ПФУ, во время сеанса фиксируется подтверждение личности и соответствующие данные;

– запись осуществляется через вебпортал ПФУ, во время сеанса фиксируется подтверждение личности и соответствующие данные; лично в сервисном центре – классический вариант это обращение в отделение ПФУ с заявлением;

– классический вариант это обращение в отделение ПФУ с заявлением; для тех, кто за рубежом – нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины, получить соответствующий документ и отправить его в Пенсионный фонд.

Важно, что если пенсионер находится на подконтрольной территории Украины, достаточно лишь подтвердить факт неполучения выплат от РФ, без дополнительных сложных процедур. Если пенсия уже была приостановлена, алгоритм действий следующий:

пройти идентификацию любым доступным способом;

подать заявление в Пенсионный фонд (онлайн или офлайн);

при необходимости оформить заявление на восстановление выплат в кабинете на портале ПФУ.

После подтверждения лица выплаты восстанавливаются в течение примерно 10 дней. При этом все средства, которые не были выплачены за период задержки, начисляются и возвращаются в полном объеме. Если же идентификация уже пройдена, но деньги так и не поступили, необходимо дополнительно подать письменное заявление или воспользоваться соответствующей функцией в электронном кабинете.

В случае непредоставления необходимой информации выплаты фактически приостанавливаются, это касается как пенсий, так и страховых выплат. При этом важно понимать, что это не окончательная отмена. После прохождения идентификации государство восстанавливает выплаты в полном объеме.

Пенсия – это не социальный бонус, а гарантированное государством право. Для многих ВПЛ это единственный источник дохода, поэтому задержки или сложные процедуры напрямую влияют на уровень жизни.

