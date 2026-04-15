Некоторым украинцам пересмотрели пенсионные выплаты: кто получит более 5 тыс. грн доплаты

В Украине повысили пенсии для семей погибших и пропавших без вести военных – выплаты выросли на 3 920-5 100 грн и теперь составляют от 10 020 до 12 810 грн на человека. Перерасчет происходит автоматически, а в будущем такие пенсии ежегодно будут индексироваться.

Об этом информирует Министерство по делам ветеранов. Изменения введены в соответствии с правительственным постановлением №674, которое предусматривает дополнительную социальную защиту для семей защитников Украины.

Речь идет о членах семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести при защите Украины. К этой категории относятся:

дети до 18 лет (или до 23 лет, если учатся);

нетрудоспособные родители;

жена или муж, которые потеряли основной источник дохода;

члены семей военных пенсионеров в случае смерти кормильца.

Также право на выплаты имеют семьи военных, пропавших без вести – они приравниваются к семьям погибших. Весной 2026 года минимальные пенсионные выплаты существенно пересмотрели:

для каждого нетрудоспособного члена семьи (родителей, супругов или одного ребенка) выплата выросла на 5 100 грн – до 12 810 грн (ранее было 7 800 грн);

– до 12 810 грн (ранее было 7 800 грн); для семей, где помощь получают двое и более членов семьи или несколько детей, сумма выросла на 3 920 грн –до 10 020 грн на каждого (ранее 6 100 грн).

Таким образом, государство значительно повысило уровень финансовой поддержки для семей защитников. Основой для начисления является денежное обеспечение погибшего военнослужащего:

70% выплачивается одному из родителей или жене/мужу;

70% на одного ребенка;

для двух и более детей по 50% каждому.

Отмечается, что это позволяет адаптировать размер помощи в зависимости от состава семьи. Процедура зависит от того, получал ли военный пенсию ранее:

если нет то обращение подается через соответствующее подразделение министерства или ведомства, где он служил;

если да нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства.

Для оформления необходимо предоставить пакет документов. Среди них – паспорт, ИНН, свидетельство о смерти, документы о родственных связях, справки об обучении детей, подтверждение нетрудоспособности и банковские реквизиты.

Важно, что перерасчет пенсий осуществляется автоматически – без дополнительных заявлений. Кроме того, предусмотрена ежегодная индексация пенсий, которая начнется с 1 марта 2027 года, уровень поддержки в дальнейшем будет расти в соответствии с экономической ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство планирует переписать архитектуру пенсионных начислений. Обновленная система будет состоять из трех основных "ингредиентов": базовой выплаты, страховой составляющей и профессиональных пенсионных схем.

