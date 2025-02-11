Состояние Маска впервые упало ниже $400 миллиардов: что произошло и какие суммы на счетах миллиардера

Падение акций Tesla на 27% после декабрьского максимума привело к тому, что состояние Илона Маска впервые в 2025 году опустилось ниже $400 миллиардов. Основными причинами стали снижение продаж, общие финансовые затруднения компании и неоправданные ожидания инвесторов по поддержке Tesla администрацией Трампа.

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Об этом пишет Bloomberg. Согласно информации, более 60% состояния Маска составляют акции и опционы Tesla. На пике, 17 декабря 2024 года, его капитализация достигала $486,4 миллиарда, однако после резкого снижения акций состояние Маска упало до $394,6 миллиарда.

На прошлой неделе Tesla пережила самый плохой период с начала октября, когда ее акции потеряли 11% после обнародования слабых результатов продаж. Основными факторами падения стали:

сокращение продаж в Европе и Китае:

в Германии поставки Tesla упали на 59% , что стало самым плохим показателем с 2021 года;

, что стало самым плохим показателем с 2021 года; в Китае продажи сократились на 11,5% из-за ужесточения конкуренции со стороны местного производителя BYD Co.

из-за ужесточения конкуренции со стороны местного производителя политический фактор:

инвесторы Tesla возлагали надежды на укрепление связей Маска с администрацией Дональда Трампа после его победы на выборах. Ожидалось, что новые власти поддержат компанию, изменив налоговые субсидии на электромобили и упростив стандарты для технологий автономного управления;

Однако пока эти ожидания не оправдались, что заставило рынок негативно реагировать на акции Tesla.

общие финансовые трудности:

Tesla сообщила о неутешительных квартальных показателях, что также привело к распродаже ее акций среди инвесторов;

на фоне падения доверия компании акции Tesla упали в понедельник четвертый день подряд, потеряв еще 3% и закрывшись на уровне $350,73.

Илон Маск в последнее время активно занимается политической деятельностью, влияющей на курс его компаний. Известно, что после инаугурации Трампа он больше внимания уделял Вашингтону и поддерживал инициативы нового президента. В частности, Маск:

возглавлял кампанию по сокращению федеральной рабочей силы, предлагая работникам правительственных учреждений 8-месячные выплаты в случае увольнения;

был вовлечен в процесс ликвидации организации USAID и пересмотра внутренних платежей Министерства финансов США;

и пересмотра внутренних платежей Министерства финансов США; сотрудничал с правительством по вопросу реформирования политики по налоговым льготам для электромобилей.

Однако пока что администрация Трампа не ввела существенных изменений, которые могли бы положительно повлиять на Tesla. Несмотря на то, что Tesla остается наибольшей составляющей его состояния, роль других компаний Маска значительно возросла. Теперь:

42% акций Маска в SpaceX оцениваются в $136 миллиардов , что почти сравнялось со стоимостью его доли в Tesla;

оцениваются в , что почти сравнялось со стоимостью его доли в Tesla; xAI , новый искусственный интеллект-проект Маска, также привлекает внимание инвесторов;

, новый искусственный интеллект-проект Маска, также привлекает внимание инвесторов; в то же время Маск ведет переговоры о покупке OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, за $95 миллиардов.

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