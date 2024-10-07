Почти 2 млн долларов в одни руки: кто из лидеров государств получает самую большую зарплату

Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, чья годовая зарплата составляет 1,69 миллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем у президентки Швейцарии Виолы Амгерд, занимающей второе место с 570 тысячами долларов.

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Об этом пишет Forbes. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг является самым высокооплачиваемым лидером в мире.

Его годовая зарплата составляет 1,69 миллиона долларов, что делает его заработок почти вдвое больше, чем у его ближайшей конкурентки – президентки Швейцарии Виолы Амгерд. Такой высокий уровень оплаты в Сингапуре объясняется экономической стратегией страны, где эффективное управление ценится больше всего, а зарплаты государственных чиновников привязаны к показателям эффективности. Несмотря на то, что Вонг получает наибольшую зарплату среди мировых лидеров, она составляет лишь 1,1% ВВП на душу населения Сингапура, что показывает баланс между высокими доходами государственных деятелей и экономическим благосостоянием страны.

Второе место в рейтинге заняла президент Швейцарии Виола Амгерд с годовой зарплатой в 570 тысяч долларов. Швейцария известна своим высоким уровнем жизни, стабильной экономикой и традициями демократического управления, поэтому такой уровень доходов президента не является неожиданностью. По сравнению с Лоуренсом Вонгом, ее зарплата значительно меньше, но все же одна из самых высоких среди лидеров Европы.

На третьем месте находится премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Его годовой доход составляет 413,3 тысяч долларов. Австралия как одна из крупнейших экономик Тихоокеанского региона обеспечивает своих руководителей достойной оплатой за их работу. В то же время, его зарплата меньше доходов лидеров стран Европы и Азии.

Президент США Джо Байден занимает четвёртое место с годовой зарплатой в 400 тысяч долларов. Для страны с одной из самых больших экономик в мире это может показаться относительно низкой суммой. Однако следует учитывать, что у президентов США часто есть дополнительные привилегии и льготы, включая право на жилье, охрану, пенсии и другие компенсационные пакеты. Кроме того, по окончании президентства бывшие лидеры США часто зарабатывают миллионы на выступлениях, книгах и инвестициях.

Десятое место в рейтинге занял канцлер Германии Олаф Шольц с годовой зарплатой в 293,7 тысяч долларов. Несмотря на то, что Германия является экономическим лидером Европы, зарплата ее канцлера заметно отстает от заработков других мировых лидеров, таких как премьер-министры Сингапура и Швейцарии. Это, однако, не свидетельствует об обесценении роли канцлера, а скорее о других подходах к оплате труда государственных руководителей в разных странах.

Интересно, что если соотносить зарплаты лидеров по ВВП на душу населения их стран, лидируют африканские государства. К примеру, президент Кении Уильям Рутто зарабатывает 141 тысячу долларов в год, что составляет почти 2000% от ВВП на душу населения Кении. Лидеры Танзании и Южноафриканской республики также имеют заработки, составляющие около 1000% ВВП их стран. Это означает, что зарплаты африканских лидеров значительно выше в контексте экономических показателей их государств, что может свидетельствовать о разрыве между уровнем жизни населения и доходами правящей элиты.

Наименьшую зарплату среди мировых лидеров получает руководитель Шри-Ланки – всего 3,9 тысяч долларов в год. Это отражает экономическую ситуацию в стране, которая борется с серьезным кризисом. Несмотря на скромную зарплату, лидеры таких стран часто сталкиваются с чрезвычайными политическими и экономическими вызовами, требующими значительных усилий для стабилизации ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине судьи получают одни из самых высоких зарплат среди всех бюджетников. С начала года судьи Конституционного суда получили прибавку в размере 171 тыс. грн. Если в начале года судья получал 358,9 тыс. грн., то уже в июле его доход вырос до 530,2 тыс. грн.

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