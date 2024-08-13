Сколько зарабатывают судьи в Украине: раскрыт реальный размер зарплат

В Украине размер зарплаты судей зависит от их уровня (местные, апелляционные, специализированные, Верховный и Конституционный суд), а также должности служители Фемиды. Например, глава суда может зарабатывать гораздо больше, чем простой судья.

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Об этом говорится в опубликованных декларациях служителей Фемиды. Судьи Конституционного суда имеют высокую зарплату и большую ответственность. К примеру, судья КСУ Оксана Грищук за прошлый год задекларировала зарплату в размере 4 млн 309 тыс. 987 грн. Это 359 тыс. 165 грн ежемесячно.

Судья Херсонского городского суда Александр Гуцалук в прошлом году заработал 1 млн 122 тыс. 468 грн. Ежемесячно это 93 тыс. 539 грн. Для местного суда это считается достаточно высокой зарплатой. К примеру, судья Артемовского горрайонного суда Александр Ценю в прошлом году заработал 974 тыс. 767 грн. Это 81 тыс. 230 грн ежемесячно.

Больше заработают в специализированных судах. Так, судья Хозяйственного суда города Киева Александр Котков в прошлом году заработал 1 млн 576 тыс. 77 грн. Это 131 тыс. 339 грн ежемесячно.

Судья Донецкого апелляционного суда Александр Агеев в прошлом году заработал 2 млн 714 тыс. 273 грн. Это 226 тыс. 189 грн ежемесячно. Значительно выше зарплата в Верховном суде. Так, судья Верховного суда Александр Стародуб в прошлом годузаработал 4 млн 43 тыс. 991 грн. Это 336 тыс. 999 грн ежемесячно.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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