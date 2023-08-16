Сколько стоит жизнь в Чехии: названы цены на продукты, транспорт и жилье

Чехия занимает третье место в Европе (после Германии и Польши) по количеству виз временной защиты для эвакуированных из Украины. Это связано с тем, что Чехия остается финансово доступной для многих вынужденных переселенцев из Украины. Для жизни в арендном жилье в крупном городе семье из двух человек нужно от 32 тыс. крон в месяц (около 53,5 тыс. грн).

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А если исключить аренду, стоимость жизни уменьшится в среднем на 20 тыс. крон, сумма на двоих составит от 12 тыс. крон (20 тыс. грн). Такие подсчеты обнародовал проект ProUkrainu.

Впрочем, если содержать собственный транспорт, покупать брендовую обувь и одежду, организовывать досуг с выездом в аквапарки, платные зоны отдыха, и питаться в заведениях, а не готовить самостоятельно еду, то сумма затрат может увеличиться. Тогда "чек" на проживание может быть и вдвое больше, предупреждают аналитики.

При этом стоит учитывать уровень зарплат в Чехии. Минимальная зарплата при полной занятости в стране составляет 17,3 тыс. крон (28,9 тыс. грн) на человека в месяц. То есть двоим работающим на полный день работодатели не имеют права платить менее 34,6 тыс. крон в месяц (57,8 тыс. грн)

Сколько стоит еда в Чехии

Хлеб – 30-60 крон (50-100 грн);

мясо куриное – 200 крон за кг (335 грн), но по акции можно найти за 120-190 крон (от 200 грн);

яйца – 40-60 крон за десяток (67-100 грн);

колбасные изделия – 200-300 крон за кг (335-500 грн);

твердый сыр – 250-400 крон за кг (420-670 грн);

молоко – 25 крон за литр (42 грн);

сливочное масло – 40-80 крон за 250 граммов (67-134 грн);

картофель – 25 крон за килограмм (42 грн);

помидоры – 80 крон за кг (134 грн);

перец – 40-50 крон за кг (67-84 грн);

растительное масло – 50-80 крон (84-134 грн);

шоколад – 30-80 крон за 100 г (50-134 грн).

В то же время обеды для ребенка в школе стоят в среднем 800 крон в месяц (1,3 тыс. грн). Если ребенок посещает садик, то стоимость питания также колеблется примерно в таком диапазоне или даже выше.

Завтраки и ужины в заведениях в Праге обойдутся в пределах 200 крон (335 грн) с человека. В центре города и в туристических местах цена будет выше – примерно 350 крон (585 грн).

Аренда жилья в Чехии – сколько стоит

Стоимость съемного жилья в Чехии, как и в любой другой стране, зависит от города, района, условий транспортной доступности. Аренда комнаты в Праге и крупных городах страны обойдется минимум в 8-12 тыс. крон (13,5-20 тыс. грн).

"Отдельная однокомнатная квартира в Праге обойдется в среднем 20 тыс. крон (33,4 тыс. грн). Можно найти небольшую квартиру-студию от 12 тыс. крон (20 тыс. грн, но не в центре города и не срочно", – отмечают аналитики.

В Чехии в стоимость аренды всегда входит аванс за коммунальные услуги. Например, за само жилье платят 16 тыс. крон (26,7 тыс. грн), а дополнительно за коммуналку может быть начислено 2500-4000 крон (4100-6600 грн).

"Ежегодно компания, предоставляющая услуги, выставляет владельцу счет за реальное использование воды, газа и света. После этого только в конце года вы платите реальную сумму. Если удалось сэкономить, то вам вернут переплаты", – объясняют специалисты.

Другие расходы на жизнь в Чехии

Транспорт. Стоимость билета на городской транспорт для украинцев с временной защитой составляет 165 крон (276 грн) в месяц. Сами чехи платят за проездной 550 крон (919 грн). Если ездить каждый день на работу из пригорода, к сумме придется добавить 600-1000 крон (1000-1670 грн).

Краткосрочный билет на 30 минут в Праге для одного взрослого обойдется в 30 крон (50 грн). А 90 минут проезда в разных видах общественного транспорта будут стоить 40 крон (67 грн), сутки – 120 крон (200 грн). Для пенсионеров 60 лет стоимость билетов дешевле в два раза, а проезд для детей до 15 лет бесплатный (проездной нужно оформить).

Медстраховка. Бесплатно предоставляется взрослым гражданам Украины со статусом временной защиты только на первые 150 дней с даты получения статуса. После этого тем, кто не трудоустроен официально, придется ежемесячно тратить: для лиц без налогооблагаемого дохода – 2336 крон (3902 грн); для самозанятых лиц – 2722 крон (4547 грн).

Отдых и развлечения. В среднем на билет в кино, театр, зоопарк тратится от 300 крон (500 грн) за человека. Концерты могут быть более дорогими. Прогулки в замки, ботанические сады – дешевле.

Мобильная связь, домашний интернет обойдутся в 300-600 крон в месяц (500-1000 грн). А средства гигиены для семьи из двух человек обходятся примерно от 300 до 800 крон (500-1340 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, сравнение потребительских цен в Польше и в Украине показало: стоимость некоторых товаров и услуг в соседней стране существенно выше (общественный транспорт, к примеру, второе дороже), зато продукты стоят практически одинаково. При этом доля расходов относительно зарплат – не в пользу Украины.

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