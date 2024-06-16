Сколько обойдется водителям трещина на лобовом стекле: как обжаловать штраф

Трещина на ветровом стекле не является неисправностью, запрещающей эксплуатацию автомобиля согласно законодательству, следовательно, штраф за это нарушение можно обжаловать в суде. Как правило, полицейские налагают штраф за это нарушение на основании пункта 1 статьи 121 Кодекса Украины о правонарушениях в административной сфере в размере 340 гривен.

Видео дня

Об этом пишет дорожный адвокат. Полицейские ссылаются на то, что водитель управляет транспортным средством по техническим неисправностям.

В случае повторного такого правонарушения могут даже лишить водительских прав сроком до шести месяцев. Однако автоюристы утверждают, что такие штрафы могут быть незаконными.

Национальные стандарты Украины не относят сколы и трещины на лобовом стекле к техническим неисправностям автомобиля. Согласно пунктам 31.1, 31.3, 31.4 ПДД, трещина на стекле не считается технической неисправностью, при которой запрещается эксплуатация автомобиля. Поэтому водителей нельзя привлекать к ответственности по части 1 статьи 121 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП).

Проблема возникает из-за разночтения в документах. В своем решении оштрафовать за трещину на стекле полицейские руководствуются статьей 121 КУоАП, где говорится, что запрещено эксплуатировать автомобиль с техническими неисправностями. В то же время в нормах ДСТУ 3649:2010 отмечено, что повреждение стекла не входит в список технических неисправностей, при наличии которых запрещено управление автомобилем. Это означает, что повреждение стекла – это дефект, а не техническая неисправность.

Как обжаловать штраф

Юристы рекомендуют водителям обжаловать штрафы за трещину на ветровом стекле в суде. Если своевременно не обжаловать выписанный штраф, это будет указывать на то, что водитель признал свою вину в правонарушении, и при повторном нарушении он может лишиться права вождения на срок до шести месяцев. Законодательство предусматривает десятидневный срок для обжалования штрафа со дня его выписки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время военного положения в Украине запрещен выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет, и за попытку незаконного пересечения границы предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение закона можно получить штраф до 8 500 грн или административный арест сроком до 15 суток,

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!