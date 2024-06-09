От штрафа в тюрьму: что грозит украинцам за попытку незаконного пересечения границы

Во время военного положения в Украине запрещен выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет, и за попытку незаконного пересечения границы предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение закона можно получить штраф до 8 500 грн или административный арест сроком до 15 суток, а также лишение свободы от 2 до 5 лет за подделку документов или уклонение от мобилизации.

Об этом рассказал член Ассоциации юристов Украины, юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук в комментарии СМИ. Уехать может определенная категория мужчин и только при наличии необходимых документов.

Что такое незаконное пересечение границы

Незаконное пересечение – это нарушение правил пересечения государственной границы, независимо от способа: с использованием поддельных документов, в багажнике автомобиля или через лес. За незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения границы ответственность установлена ст. 204-1 КУоАП, что влечет наложение штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 8 500 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Административная ответственность

Если пограничники обнаруживают незаконно уехавшего мужчину, который теперь хочет вернуться в Украину, то за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 204-1 КУоАП. В случае, если сроки притяжения не истекли, пограничники вызывают полицию, которая составляет админпротокол. Если мужчину ловят где-нибудь в лесу или в горах, то пограничники доставляют его в залог ГНСУ или отделение полиции, где составляется протокол об административном правонарушении.

Уголовная ответственность

В то же время попытка пересечения может быть сопряжена с другими преступлениями. А именно:

статья 358 Уголовного кодекса Украины (УК) – подделка документов для пересечения границы. Чаще всего подделывают выводы ВЛК. Согласно этой статье предусмотрены штрафные санкции или ограничение свободы;

статья 369 УКУ – предложение неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов, чаще взятки даются пограничникам. Независимо от успеха попытки, предусмотренной либо штрафом, либо лишением свободы сроком от 4 лет;

представителям правоохранительных органов, чаще взятки даются пограничникам. Независимо от успеха попытки, предусмотренной либо штрафом, либо статья 336 УКУ – в некоторых случаях незаконное пересечение границы могут трактоваться как уклонение от мобилизации, наказуемое лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Срок давности притяжения за незаконное сечение

Владимир Романчук отмечает, что по закону привлечь к ответственности за незаконное пересечение можно в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года со дня совершения. Суд определяет меру наказания, и есть шансы на смягчение в условиях, если лицо добровольно вернулось, выразило желание присоединиться к рядам ВСУ, активно способствовало раскрытию правонарушений или разоблачению других нарушителей.

По данным пограничников, попытки незаконного пересечения границы фиксируются ежедневно – их количество резко не увеличивается, но, к сожалению, и не уменьшается. С начала полномасштабной войны из страны незаконно уехали тысячи мужчин, не захотевших вступать в ряды армии.

Последствия попытки вернуться

Если сроки привлечения к ответственности не истекли, пограничники вызывают полицию, которая составляет административный протокол. Если же мужчину ловят в лесу, горах или вблизи границы, его передают полиции, которая составляет протокол об административном нарушении. В некоторых случаях нарушителей передают представителям территориальных центров комплектования, отправляющих таких лиц на военно-врачебную комиссию.

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