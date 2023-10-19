Сколько можно заработать на продаже старых монет: украинцам назвали суммы

Заработать хорошие деньги на продаже старых монет сложно. Ведь, по словам нумизматов, 99,9% монет – даже старых, – обычные. Впрочем, некоторые экземпляры все же могут принести тысячи гривен – из-за своих особенностей.

К примеру, за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

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А за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Как узнать, ценная ли монета

"На глаз" определить, стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег,вряд ли можно самостоятельно – ведь иногда коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Он отметил: чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует прислать ему четкое фото:

аверса;

реверса;

гурта – ведь "если, например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и некоторые монеты в 2 копейки. К примеру, монету 2003 года – за 1800-2200 грн.

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