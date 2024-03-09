Ситуация на рынке труда кардинально изменилась: озвучена неожиданная тенденция

С начала 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года (до полномасштабной войны). В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022 – 2023 годов.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре, опубликованном Национальным банком Украины. Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности. Предложение же рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией. Также вероятно то, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска по личным обстоятельствам.

По опросам, значительная часть населения трудоустроена, а доля неработающих существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны. Кроме того:

В начале 2024 года, по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы.

по данным work.ua, количество вакансий для ветеранов выросло в три раза между январем 2022 и январем 2024 года; пенсионеров – в два раза, людей с инвалидностью – на 22%

В то же время продолжалось уменьшение ИТ-специалистов: по данным DOU, в январе 2024 года их количество составляло 81.8 тыс., что на 12% меньше, чем в январе 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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