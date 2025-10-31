Швейцария изменила правила для украинских беженцев: кого будут касаться новые ограничения

С 1 ноября Швейцария ограничивает автоматический статус защиты для украинцев из семи западных областей, новые правила коснутся только тех, кто прибывает после этой даты. Украинцы, которые уже имеют статус S, а также те, кто нуждается в особых условиях для возвращения, смогут сохранить право на пребывание и свободное передвижение.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинским беженцам за рубежом. Страна ограничивает предоставление статуса защиты для украинцев из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Новые правила будут касаться только тех украинцев, которые прибывают в страну после этой даты, тогда как те, кто уже получил статус S, будут сохранять его без изменений. Федеральный совет Швейцарии объясняет, что эти регионы считаются относительно безопасными для возвращения, и решение принято по рекомендации парламента. Депутаты подчеркивали необходимость дифференцировать украинские регионы по уровню риска.

В то же время правительство признает, что ситуация в Украине остается нестабильной, и устойчивой стабилизации в ближайшее время ожидать не стоит. Важно, что 66 тысяч украинцев, которые уже проживают в Швейцарии со статусом защиты, не пострадают от новых правил. Федеральный совет гарантирует сохранение их статуса до марта 2027 года.

"Среди нынешних украинских беженцев в Швейцарии лишь немногим более 10% происходят из регионов, которые власти теперь считают безопасными", – уточнил парламентарий Доминик Майер.Миграционное ведомство будет рассматривать каждое заявление индивидуально. Если человек приехал из "безопасного" региона, ему могут отказать в статусе S и предложить вернуться в Украину.

Однако, если в конкретном случае возвращение невозможно или опасно, разрешение на пребывание все равно предоставят. Для тех, кто не получит статус S, есть два варианта:

подать заявку на убежище через стандартную процедуру;

переехать в одну из стран Евросоюза, где действуют аналогичные программы защиты.

Статус S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь. Его могут получить только те, кто проживал в Украине до 24 февраля 2022 года. Швейцария также готовит новые строгие правила для искателей убежища и лиц с временным видом на жительство.

Им запретят выезжать за пределы страны, даже в родные государства или третьи страны. Впрочем, эти ограничения не коснутся украинцев – правительство планирует специальную поправку, которая будет сохранять за ними право свободно путешествовать, пока действует статус защиты S. Выезд за пределы Швейцарии будет разрешен только в исключительных случаях, например, из-за смерти близкого родственника или тяжелой болезни.

Нововведения являются частью реформы Закона об иностранцах и интеграции, принятого в 2021 году, но до сих пор не внедренного из-за особенностей, связанных с украинским кризисом. Новые ограничения призваны контролировать миграционные потоки и обеспечить безопасность, при этом не нарушая права украинцев, для которых особенно важна свобода передвижения.

