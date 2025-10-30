Остались считанные дни: Польша заметно ужесточает жилищные правила для украинцев

С 1 ноября 2025 года в Польше меняются правила проживания в центрах для беженцев из Украины. С этой даты жить в центрах коллективного размещения (OZZ) бесплатно смогут только самые уязвимые категории – люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные. Остальных таким образом мотивируют к поиску отдельного жилья с самостоятельной оплатой.

Видео дня

О правилах напомнило Силезское Воеводское Управление в Катовице. Эти нормы предусмотрены обновленным законом о помощи гражданам Украины, который в конце сентября подписал президент страны Кароль Навроцкий.

Кто теряет право на бесплатное пребывание

Лица, воспитывающие трое или более детей , если всем этим детям исполнилось 7 лет .

, если . Лица, которые только что прибыли в Польшу и не относятся ни к одной из упомянутых уязвимых групп.

Важно! Опекуны лиц с инвалидностью имеют право на бесплатное проживание только в том случае, если они не получают специальное пособие по уходу.

Кто сможет жить в центрах размещения за деньги

Для тех, кто уже платит (50% или 75%): Дополнительного финансирования или дотаций для снижения существующих платежей не предусмотрено .

Дополнительного финансирования или дотаций для снижения существующих платежей . Лица, которые получают польскую пенсию , должны будут платить 15 злотых в день за пребывание, независимо от размера этой пенсии.

, должны будут платить за пребывание, независимо от размера этой пенсии. Местные власти теряют право освобождать лиц от оплаты на гуманитарных основаниях, если такие лица не соответствуют критериям, установленным законом.

Что будет с остальными

Для лиц, которые не смогут больше пользоваться центрами коллективного размещения, запущена программа "Вместе к Независимости". Эта инициатива направлена на помощь гражданам Украины с номером PESEL UKR в достижении самостоятельности.

Порядок действий по программе:

Подписание декларации об участии.

Поиск жилья и выезд из OZZ.

Получение финансовой поддержки.

Участие в мероприятиях по интеграции, включая индивидуальное профессиональное консультирование, помощь в поиске работы и курсы польского языка.

Кроме жилья: что еще изменится для украинцев в Польше

Статус временной защиты в целом продлен до 4 марта 2026 года – украинцы смогут легально проживать, работать и учиться в Польше до этой даты.

Власти будут рассматривать каждый случай отдельно и могут аннулировать разрешения при выявлении нарушений.

и могут аннулировать разрешения при выявлении нарушений. Временная защита не распространяется на тех, кто находится в Польше непродолжительное время.

Для получения детского пособия " 800+ " нужно работать или учиться в Польше .

" нужно . Вводятся новые правила идентификации на границе – обязательное сканирование паспортов и снятие отпечатков пальцев.

на границе – обязательное сканирование паспортов и снятие отпечатков пальцев. Обязательное личное присутствие детей при получении номера PESEL.

при получении номера PESEL. Родство с гражданами Польши необходимо подтверждать официальными документами.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Чехии количество украинских беженцев удвоилось до почти 400 тысяч человек, что делает страну лидером в ЕС по показателю на душу населения – на каждого чеха приходится значительно больше украинцев, чем в любом другом государстве ЕС. Рекордный рост связан с разрешением Киева для выезда мужчин 18-22 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!