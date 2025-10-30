Остались считанные дни: Польша заметно ужесточает жилищные правила для украинцев
С 1 ноября 2025 года в Польше меняются правила проживания в центрах для беженцев из Украины. С этой даты жить в центрах коллективного размещения (OZZ) бесплатно смогут только самые уязвимые категории – люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные. Остальных таким образом мотивируют к поиску отдельного жилья с самостоятельной оплатой.
О правилах напомнило Силезское Воеводское Управление в Катовице. Эти нормы предусмотрены обновленным законом о помощи гражданам Украины, который в конце сентября подписал президент страны Кароль Навроцкий.
Кто теряет право на бесплатное пребывание
- Лица, воспитывающие трое или более детей, если всем этим детям исполнилось 7 лет.
- Лица, которые только что прибыли в Польшу и не относятся ни к одной из упомянутых уязвимых групп.
Важно! Опекуны лиц с инвалидностью имеют право на бесплатное проживание только в том случае, если они не получают специальное пособие по уходу.
Кто сможет жить в центрах размещения за деньги
- Для тех, кто уже платит (50% или 75%): Дополнительного финансирования или дотаций для снижения существующих платежей не предусмотрено.
- Лица, которые получают польскую пенсию, должны будут платить 15 злотых в день за пребывание, независимо от размера этой пенсии.
- Местные власти теряют право освобождать лиц от оплаты на гуманитарных основаниях, если такие лица не соответствуют критериям, установленным законом.
Что будет с остальными
Для лиц, которые не смогут больше пользоваться центрами коллективного размещения, запущена программа "Вместе к Независимости". Эта инициатива направлена на помощь гражданам Украины с номером PESEL UKR в достижении самостоятельности.
Порядок действий по программе:
- Подписание декларации об участии.
- Поиск жилья и выезд из OZZ.
- Получение финансовой поддержки.
- Участие в мероприятиях по интеграции, включая индивидуальное профессиональное консультирование, помощь в поиске работы и курсы польского языка.
Кроме жилья: что еще изменится для украинцев в Польше
- Статус временной защиты в целом продлен до 4 марта 2026 года – украинцы смогут легально проживать, работать и учиться в Польше до этой даты.
- Власти будут рассматривать каждый случай отдельно и могут аннулировать разрешения при выявлении нарушений.
- Временная защита не распространяется на тех, кто находится в Польше непродолжительное время.
- Для получения детского пособия "800+" нужно работать или учиться в Польше.
- Вводятся новые правила идентификации на границе – обязательное сканирование паспортов и снятие отпечатков пальцев.
- Обязательное личное присутствие детей при получении номера PESEL.
- Родство с гражданами Польши необходимо подтверждать официальными документами.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Чехии количество украинских беженцев удвоилось до почти 400 тысяч человек, что делает страну лидером в ЕС по показателю на душу населения – на каждого чеха приходится значительно больше украинцев, чем в любом другом государстве ЕС. Рекордный рост связан с разрешением Киева для выезда мужчин 18-22 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!