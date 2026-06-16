Украинцам, имеющим счетчики электроэнергии, грозят штрафы: за что заставят заплатить

Украинцы, в квартирах или частных домах которых установлены счетчики электроэнергии, могут получить штраф за повреждение пломбы на приборе учета. Для физических лиц сумма может составить до 850 грн. Впрочем, главный риск – это не сам штраф: после обнаружения повреждения или отсутствия пломбы определяется объем неучтенной электроэнергии, а потребителю выставляют доначисление, и такие суммы могут достигать тысяч гривен.

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Ответственность наступает не только за умышленный срыв пломбы, но и в случае, если ее повредили случайно и не сообщили об этом оператору системы распределения или поставщику электроэнергии. Об этом говорится в Правилах розничного рынка электрической энергии и разъяснениях облэнерго.

В них четко указано, что ответственность за сохранность приборов учета и пломб на них возлагается на:

потребителя – если счетчик установлен в квартире, частном доме или на внешней стене дома;

– если счетчик установлен в квартире, частном доме или на внешней стене дома; владельца дома или организацию, обслуживающую дом, – за поквартирные счетчики, размещенные на лестничных площадках.

Поврежденная или отсутствующая пломба может стать основанием для проверки. Если инспектор выявит нарушение, составляется соответствующий акт, после чего комиссия может определить объем неучтенной электроэнергии и доначислить ее стоимость.

Главное, что нужно знать

Любое повреждение пломбы, даже если оно произошло случайно, автоматически создает финансовые риски для владельца жилья.

Единственный способ защититься от крупных начислений – самостоятельно и незамедлительно обратиться в облэнерго или к поставщику сразу после обнаружения проблемы.

– самостоятельно и незамедлительно обратиться в облэнерго или к поставщику сразу после обнаружения проблемы. Если о повреждении не сообщить заблаговременно, во время первой же проверки инспектор составит акт о нарушении. В таком случае, кроме официального административного штрафа, потребителю доначислят стоимость неучтенной электроэнергии, что может обойтись в тысячи гривен.

Какие штрафы могут грозить

Статья 103-1 КУоАП предусматривает ответственность за самовольное использование электроэнергии, умышленное повреждение приборов учета и другие нарушения правил пользования электроэнергией. Санкция такова:

для граждан – от 10 до 50 необлагаемых минимумов;

для должностных лиц – от 30 до 80 необлагаемых минимумов.

При нынешнем размере необлагаемого минимума для административных штрафов (17 грн) это:

170-850 грн для граждан;

для граждан; 510-1360 грн для должностных лиц.

Если оператор системы докажет, что пломбу повредили умышленно для вмешательства в работу счетчика и занижения показателей потребления, потребителю доначислят стоимость неучтенной электроэнергии. В случае отказа оплачивать такие начисления их могут взыскать через суд.

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