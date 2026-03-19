Штрафы могут вырасти в 60 раз: за что в Украине надо будет заплатить 5400 грн

Украинцев планируют значительно жестче штрафовать за загрязнение водоемов, самовольное водопользование и другие нарушения, касающиеся водных ресурсов. Предлагается повысить сумму наказания до 3400-5100 грн.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Кабмин уже одобрил проект соответствующего законопроекта. В дальнейшем его должна поддержать Верховная Рада и подписать президент.

Что предлагают

В Кабмине отмечают, что действующие размеры штрафов не соответствуют современным экономическим условиям и не выполняют превентивной функции – сейчас они составляют 85-136 грн. Поэтому их считают необходимым привести к уровню, который реально будет сдерживать нарушения и соответствовать европейской практике – 3400-5100 грн .

Кроме того, в правительстве хотят расширить перечень правонарушений в сфере водных ресурсов, за которые будет грозить штраф:

несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование ,

, разрушение русел рек и водотоков при строительстве инженерных объектов,

при строительстве инженерных объектов, нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах,

представление недостоверной информации в сфере государственного учета вод.

Принятие законопроекта должно способствовать повышению ответственности бизнесов, восстановлению экологического равновесия водных объектов и усилить способность государства эффективно защищать водные ресурсы и права граждан на безопасную окружающую среду.

За что уже штрафуют

Самовольное водопользование.

Загрязнение и засорение вод.

Нарушение водоохранного режима.

Бесхозяйственное использование воды.

Несоблюдение правил ведения учета вод

"Сегодня размер штрафов в сфере водопользования не является сдерживающим фактором и не соответствует реальным экологическим рискам. Усиление ответственности – это шаг к формированию культуры бережного отношения к водным ресурсам и приближение нашего законодательства к европейским стандартам", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович.

