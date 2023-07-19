Семья Шойгу и ее миллиарды: СМИ назвали имя "кошелька" министра обороны России

Семья министра обороны РФ Сергея Шойгу владеет активами на миллиарды рублей. При этом основные активы и недвижимость оформлены так, чтобы сам Шойгу мог не "светить" их в своих декларациях. Дорогостоящие подарки дочерям Шойгу делает их родственница – сестра супруги министра обороны Елена Антипина.

Видео дня

Именно она является "кошельком" министра обороны России. Об этом говорится в результатах расследования российского проекта "Можем объяснить".

Так, старшая дочь министра Юлия Шойгу является владелицей двух квартир в самом центре Москвы общей площадью 210 кв. м. Стоимость этой недвижимости оценивается в 200 млн рублей (около 2,2 млн долл.). Жилье расположено в ЖК Redside.

Интересно, что обе квартиры достались Юлии и ее дочери бесплатно. "Официальные доходы никак не позволили бы дочери министра приобрести это дорогостоящее жилье. Но она его и не покупала. Обе квартиры достались ей даром – причем так, чтобы это не ударило по ее отцу", – отмечают расследователи.

В мае 2019 года помещения купила свояченица (сестра жены) Сергея Шойгу – Елена Антипина. В 2021 году она передала квартиры своей сестре – Ирине Шойгу. А спустя пару месяцев та отписала жилье своей дочери и внучке (Дарье Кузовковой).

"Этот финт позволил министру обороны избежать декларирования 210-метровой недвижимости. Так семья Шойгу уже поступала в 2012 году, когда Ирина стала собственником 218-метровой жилплощади на Мосфильмовской улице столицы, а затем передала ее дочери", – говорится в расследовании.

Журналисты выяснили, что Антипина хранит на своих счетах более 1,5 млрд рублей (около 16 млн долл.). При этом ее доходы и имущество вызывают вопросы.

В 2012-м Антипина на неизвестные средства купила поместье на Рублевке. А бизнесом родственница Шойгу занялась лишь в 2013 году. Тогда ее компании получили от подмосковных властей участок почти в 56,8 га.

Сейчас свояченица Шойгу проживает в 170-метровой квартире в премиальном ЖК Knightsbridge Private Park. Стоимость жилья составляет около 300 млн рублей (3,3 млн долл.).

"Откуда у Антипиной появились все эти деньги? В теории часть из них она могла заработать на продаже недвижимости. В 2012 году она стала собственницей участка в 2,25 га недалеко от поселка Раздоры (которым до этого владела студентка Ксения Шойгу). Но в 2019-м женщина продала его совладельцу девелоперской группы "Самолет" Михаилу Кенину и председателю правления Совкомбанка Дмитрию Гусеву. Проблема в том, что до 2013 года нет никаких следов участия Антипиной в каком-либо бизнесе, а потому возникают логичные вопросы о том, откуда она взяла деньги на покупку подмосковного поместья", – отмечается в расследовании.

Другие богатства семьи Шойгу

Сам Шойгу владеет участком на Рублевке. Там построены сразу несколько домов (в декларациях министр указывал, что, помимо жилого дома, это гараж и мастерская). Стоимость только земли во владениях Шойгу оценивалась в 200 млн рублей (около 2,2 млн долл.).

Согласно декларациям, у четы Шойгу есть еще квартира в 60 квадратных метров. На этом официальный список имущества семьи заканчивается.

Тем не менее Юлия Шойгу с мужем являются собственниками участка в 1488 квадратных метров и 266-метрового дома в Подмосковье. Стоимость оценивается примерно в 50 млн рублей (549 тыс. долларов).

Сестра Юлии – Ксения – является собственницей лофта и двух пентхаусов в центре Москвы. Недвижимость расположена в ЖК Art Residence. Это закрытый жилой комплекс с внутренним двориком и подземной парковкой. Стоимость квартир – около 500 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у дочерей заместителя Шойгу нашли американское гражданство. А у самого чиновника оказалась элитная недвижимость за полмиллиарда рублей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!